Con el nuevo cepo al dólar Bolsa, salen a achicar la brecha cambiaria

“No queremos que se extranjerice el negocio bursátil, que no se desnaturalice el mercado de bonos, que como definición son opciones de renta fija como opciones de inversión, no es un canal de transacciones cambiarias”, señala el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Adrián Cosentino, que dispuso un nuevo parking de cinco días hábiles para los valores negociables del exterior.

“Le dieron en la tecla”, confiesa el dueño de una sociedad de bolsa. En criollo, esto le pega muy fuerte a la operatoria del contado con liquidación y de los Cedears: “La limita mucho, la congela. Ya había caído mucho desde que impidieron a los importaciones hacer CCL, ahora casi lo hiere de muerte”, confiesa el director de una entidad financiera.

Por lo tanto, la única alternativa ahora pasarían a ser los fondos comunes de inversión en dólares, muchos de los cuales invierten en América latina, pero por fuera del riesgo local, como una forma de posicionarse en activos extranjeros.

“Fue una medida prudencial homogeneizar el parking tanto para la entrada como para la salida, de modo que tengan el mismo criterio. La idea es promover que el mercado crezca y que no genere riesgos sistémicos que el mercado no pueda administrar. Si hay apetito inversor externo por encontrar carry trade que lo hagan”, invita Cosentino.

Admite que toda regulación es antipática, pero la premisa es que mitigue riesgos: “Hoy las pocas cuentas del exterior están concentradas en pocas Alycs que manejan muchos negocios”.

El ‘conti liqui’, como lo llaman en la jerga cayó de un volumen negociado de u$s 60 millones hace un mes a u$s 20 millones, mientras los Cedears, que negociaban $ 1400 millones diarios, pasaron a negociar la mitad.

Si los market makers (hacedores de mercado) se ven afectados se notará con el tiempo, pero en el mercado estiman una caída de operaciones de un 30%: “Destruyen el instrumento, por eso Byma debe reaccionar. A nosotros esto nos mata. No tenemos nada para sugerir o recomendar sin los Cedears”, revelan en uno de los grandes brokers.

“La norma congela la operatoria muy fuerte, pero Byma no puede hacer nada, ya que CNV está en uso de sus facultades regulatorias, es así. Los bancos tienen millones de regulaciones y nunca fueron a la justicia Los brokers locales deben enfocarse en bonos de la curva en pesos”, sugieren desde Byma.

Por otra parte, comparan este período con el 2012, ya que al Gobierno actual le quedan todavía tres años de mandato, y no les conviene enemistarse con la CNV yendo a la Justicia. No sería el momento oportuno, aparte de que el Poder Judicial tampoco va a querer enemistarse hoy con el Ejecutivo. “No es el 2015 con un Gobierno yéndose, sino con uno que recién empieza”, razonan puertas adentro.

Si bien estaba la esperanza de que CNV quitara el parking de cinco días para pasar de bonos en dólares a pesos, de modo de hacer bajar el contado, al final lo único que hicieron fue sumar el parking de pesos a dólares. Advierten que sólo es para personas físicas, pues las empresas no tienen parking, y el mayor volumen está en ese segmento, pero lo cierto es que la capilaridad está en los individuos.

La intención del regulador es no fomentar este tipo de instrumentos, porque siempre que hay alguien que vende (en este caso bonos en dólares) del otro lado hay alguien que compra. De hecho, en el mercado ven que se vienen más regulaciones y menos desregulaciones.

Sin embargo, cuando desde la Comisión dicen querer incentivar el mercado de capitales, se refieren a las inversiones en pesos, no a comprar acciones del exterior en dólares, como Facebook, Apple o Amazon, así que la idea es desmotivar la adquisición de los Cedears, que ya llegan a mover el mismo volumen que la Bolsa local, o incluso hubo días que la superaron, ya que para hacer esa operatoria hay que comprar dólares mediante el liqui, y eso hace agrandar la brecha cambiaria con el oficial. .

En las mesas confiesan que la normativa complicará aún más la operatoria mayorista de cable (operar dólar en el exterior) que puede llegar a sacar de la cancha al retail que opera únicamente en pesos y parece no sentirse alcanzado. Pero, en rigor de verdad, lo está, porque se volverá cada vez más difícil la operatoria con los Cedears, por lo que el instrumento estrella de la Bolsa seguirá perdiendo volumen.

“El tema es quién te da liquidez y hace mercado, con esto se dificulta mucho. Porque ahora no se puede quedar descalzado en títulos valores. Esto afecta a los agentes, no directamente al cliente, pero obvio que si nosotros no podemos subir o bajar el cable (los dólares), caerá mucho el volumen”, se sincera uno de los grandes brokers.

“No es que la gente no pueda invertir en Cedears, pero la operatoria te la van dificultando aún más, quedará circulando en el mercado local los Cedears emitidos y es muy difícil de bajar nuevos Cedears. Se limita mucho la oferta de instrumentos del exterior, y lo que queda circulando aumenta de precios en pesos”, detallan.

Vaticinan que habrá problemas de liquidez, que ya se va notando con las últimas medidas del BCRA y CNV que redujo el crecimiento de los Cedears e incluso bajó el volumen medio negociado.