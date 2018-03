Con el mundo en rojo, hubo alzas de hasta 11% en papeles locales

El mercado mundial sufrió el peor comienzo bursátil en casi un siglo, sin embargo en la plaza porteña los inversores pudieron ganar en enero hasta un 11% si apostaron por las acciones de bancos, un máximo de 9,9% si eligieron los papeles de eléctricas y el 5% si prefirieron los bonos en dólares.

Entre el resurgimiento de la burbuja en China y el desplome del precio del petróleo, las bolsas globales casi no tuvieron tregua. Por si fuera poco, Wall Street tuvo que lidiar con balances mixtos de compañías estadounidenses, lo que provocó una caída de más de 5% del S&P500.

Así, el parqué local fue azotado en varias oportunidades. Por eso es que además de las subas de dos dígitos, también hubo números rojos: Aluar se derrumbó 19,4%, Petrobras Brasil perdió 18,3% y Tenaris descendió 8,6%. Cabe recordar que el petróleo rebotó en los últimos diez días, pero el repunte no alcanzó para revertir las bajas de las acciones ligadas al sector.

Durante todo el mes los analistas hicieron hincapié en "lo bien" que venían soportando los bancos las embestidas internacionales. Los inversores siguen adquiriendo activos locales porque especulan con dos escenarios favorables para el sistema bancario local, uno que tiene que ver con las posibilidades de crecimiento del sector y otro relacionado al acercamiento entre el país y los fondos buitres. Los papeles de Macro fueron los más beneficiados, se dispararon 11%, mientras que Galicia y Francés crecieron 4,1% y 2,2% cada uno. En cuanto a los ADRs, subieron con distinto impulso: Macro 8%, Francés 3,9% y Galicia 0,1%.

Las eléctricas, por su parte, ganaron terreno desde que se anunció la quita de los subsidios, algo que el mercado venía esperando desde que Mauricio Macri asumió como presidente. Los papeles de Pampa fueron los que sumaron 9,9%, seguido por Edenor que avanzó 6%. Las cotizaciones en Wall Street dejaron un saldo positivo de 8,5% y 5,5%, en ese orden.

Respecto a los bonos en dólares, funcionaron como refugio en los momentos de crisis. Sabrina Corujo, analista de Portfolio Personal, recordó que, en el exterior, los que cumplieron la misma función fueron los del Tesoro de Estados Unidos. Además, la valorización del dólar frente al peso tuvo mucho que ver, ya que el título, además de pagar en moneda estadounidense, ofrece una tasa más alta que la que se consigue en otros mercados. Por ejemplo, el bono que más subió, el Discount ley neoyorquina, todavía tiene una Tir de 7,1%. "Los títulos públicos en dólares crecieron no sólo gracias al tipo de cambio, sino también porque Argentina está abandonando la categoría de mercado fronterizo, lo que hace que la Tir baje", dijo el gerente de Invertir Online.com, Alejandro Bianchi.

Si se toman bonos menos líquidos, las ganancias fueron de 7,6% (cupón en dólares ley de Nueva York).

Por otro lado, Bianchi subrayó que en enero también fueron muy demandadas las letras del Banco Central, por sus tasas de 30% a corto plazo.