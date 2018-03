Con el monto negociado más alto desde el fin del cepo, el dólar trepó hasta $14,08

El dólar escaló ayer cuatro centavos y se posicionó en un valor de $ 13,85 en terreno mayorista y de $ 14,08 en las pizarras de bancos y casas de cambio. Se trató de la quinta suba consecutiva de la moneda estadounidense en una rueda en la que, según cálculos privados, los negocios alcanzaron los $ 492 millones, el monto más alto desde que se eliminaron las restricciones cambiarias el último 17 de diciembre.

Así, el dólar mayorista acumula una ganancia de 6,37% en lo que va del mes, por encima del rendimiento de un plazo fijo en pesos.

"En una rueda de importante volumen negociado, la divisa norteamericana operó otra vez en un escalón superior al alcanzado en la víspera pero con un rango de fluctuación que lució algo más acotado", indicó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. Asimismo, el experto sostuvo que "las oscilaciones incluyeron algún repliegue transitorio, pero los precios del dólar volvieron a afirmarse sobre el final de la fecha y terminaron la sesión en los niveles máximos de hoy (por ayer)".

Sin embargo, la divisa no logró quebrar todavía el nivel máximo al que llegó el 7 de enero último, cuando tocó un pico de $ 13,90. Y no es seguro que consiga batir el récord en lo inmediato, ya que los exportadores se sienten cada vez más cómodo en precios cercanos a $ 14, lo que provoca un exceso de oferta que termina empujando los valores a la baja.

Según Quintana, "el tipo de cambio parece encaminarse a alcanzar la cota de los $ 14 por unidad, un valor que luce algo más grato para los exportadores cuando está por aproximarse el período en que estacionalmente se acentúan las ventas al exterior".

Por su parte, un operador de una mesa de dinero que pidió no ser citado, aseguró: "Hay bastante venta de exportadores. Se van corriendo al alza y así va apareciendo más oferta, porque les gusta más el precio a medida que se acerca a $ 14. El problema es que eso produce un retroceso".

El Banco Central (BCRA) sigue sin aparecer por el mercado de los grandes jugadores, una ausencia que era impensada en épocas de restricciones cambiarias. "Por ahora no hace falta ninguna participación oficial. El dólar viene moviéndose en valores considerados normales; nunca escaló demasiado ni tuvo una caída muy profunda. No hay nada que justifique una intervención del Central", comentó la fuente que prefirió el off the record.

El monto negociado ayer fue casi 40% superior al del lunes, en parte porque los bancos estuvieron operando también para hoy, dado que la tasa del call money está en 28%. En general, el volumen rondaba entre los u$s 250 millones y los u$s 350 millones. En la City creen que el mercado está "bastante irregular" en cuanto a los negocios, de manera que no se puede decir que este nivel de operaciones se mantenga en las próximas ruedas.

En el terreno de los futuros, se negociaron u$s 628 millones en el Rofex y u$s 92 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). En Rofex las posiciones de enero y febrero se llevaron casi el 50% del total operado y los contrato pactados a más largo plazo fueron los de septiembre, a $ 16,10, determinando una tasa implícita de 23,91%. En tanto, los bancos estuvieron haciendo roll-over de enero a febrero en MAE, a una tasa implícita de 20,05%.

Las pizarras más baratas mostraban un dólar a $13,84 para la compra y a $ 13,86 para venta. Por su parte, el blue se ubicó en $ 14,40, levemente por encima de los valores del lunes, mientras que las dos versiones del dólar que resultan de la venta de bonos y acciones, conocidos como contado con liqui y Mep, finalizaron a la baja, a $ 14 y a $ 13,84 cada uno. Así, la brecha entre el dólar formal e informal cerró tan solo en un 2%.

Las reservas internacionales del Central crecieron u$s 17 millones, hasta finalizar en u$s 25.406 millones. En lo que va del año, las arcas disminuyeron en u$s 157 millones.