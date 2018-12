Con el fin de las Lebac, el carry trade en la era Macri deja una pérdida del 13,2% en dólares

El próximo miércoles 21 de diciembre vence la última Letra del Banco Central (Lebac) por un total de $ 68.618,45 millones y de esta manera desaparece uno de los productos que hizo que muchos ahorristas se acerquen al mercado financiero. Naturalmente es una triste despedida para un activo que arrancó como una herramienta de política monetaria y que luego, se transformó en un problema grave a solucionar por parte del BCRA debido a su abultado tamaño.

Una de las claves por las cuales las Lebac eran un activo por demás utilizado para invertir, era por el hecho de que existía un mercado secundario profundo que permitía entrar y salir del mismo conforme el inversor vislumbrara una posible devaluación. Además, las altas tasas de interés en estos dos años resultaban como atractivo para aquellos inversores que busquen llevar a cabo estrategias de carry trade.

“Uno de los mejores recuerdos que dejarán las Lebac entre los ahorristas será haber destronado, en el espectro de moneda local, a una de las alternativas clásicas de los argentinos: los plazos fijos. A la luz de las ventajas de las Letras del BCRA, las colocaciones bancarias nunca tuvieron posibilidad de hacerles sombra a lo largo de los últimos 3 años”, sostuvo Nery Persichini, Gerente de Inversiones de GMA Capital.

En el informe enviado a sus clientes, Persichini aclara que, mientras que la rentabilidad promedio de las primeras fue 37,1% anual, la de los plazos fijos fue 26,9%, una cifra que ni siquiera pudo contra la inflación.

“Las Lebac no solamente posibilitaron mantener el poder de compra a lo largo de estos años, sino que permitieron que el capital invertido creciera por encima de la inflacion. Desde fines de 2015, el encarecimiento del costo de vida fue 140,7% (considerando el índice CER) mientras que la inversión en la Lebac más corta rindió 154,6%”, comentó.

Rendimientos de carry trade

Yendo a los rendimientos de llevar a cabo estrategias de carry trade durante la era Macri, según datos de GMA Capital, en 2016 colocar pesos en la Lebac más corta rindió 36,9% en pesos. Pero como el precio del dólar aumentó 21,9%, la tasa en dólares alcanzó 12,4%. Durante el año siguiente, la historia del retorno en pesos (28,6%) por encima del avance del tipo de cambio (18,4%) se repitió y produjo ganancias en dólares de 8,6%.

Persichini sostuvo en su informe que, la aparente sencillez que la jugada mostraba en los primeros años también escondía su mayor riesgo: la incertidumbre en torno al tipo de cambio al momento de desarmar la maniobra.

“Este lado oscuro se presentaría ferozmente durante 2018 y producto de la crisis cambiaria, el peso perdió más de un 50% de su valor frente al dólar. La otra cara de la moneda, con datos al 14 de diciembre, fue una escalada del tipo de cambio de 103,3% que pulverizó la tasa en pesos (44,6%) y condenó a los inversores de Lebac a registrar pérdidas en dólares del orden de 28,9% en este año. En términos generales, el resultado de este año arrasó con las ganancias acumuladas durante 2016 y 2017. El carry trade durante la “era Macri” marca una pérdida total de 13,2%, una cifra que equivale a una tasa anual de -4,7%”, comentó.

Suponiendo que, al inicio de cada año, un inversor tiene a disposición 1 millón de pesos para invertir en Lebac y buscar rentabilidad en moneda dura. El último día hábil del ejercicio, nuestro inversor vende sus Lebac y convierte los pesos a dólares para cerrar la estrategia. Bajo estos supuestos, un hipotético inversor ganó u$s 9.930 en 2016, u$s 5.416 millones en 2017 pero acusó una pérdida de u$s 15.384 en este 2018.

Un operador de un banco local sostuvo que las Lebac eran un activo que debían ser desarmados: “La existencia de dicha bola de nieve de Lebac hacia inestable a la economía en general. La posibilidad de que veamos una dolarización masiva de portafolios mediante el desarme de Lebac eran importantes. Ahora bien, el riesgo no deja estar latente y pasa a la parte bancaria en donde se han acumulado muchos plazos fijos y depósitos en pesos”.