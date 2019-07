Con el dólar planchado, trepó 65% el financiamiento en el mercado de capitales en junio

Con las variables cambiarias en aparente calma, durante el mes de junio más empresas se animaron a buscar fondeo en el mercado de capitales local. Según la CNV, el mes pasado el financiamiento totalizó los $39.074 millones, cinco veces y media más de lo que se había visto doce meses atrás, en plena corrida contra el peso.

Al mismo tiempo, si se compara este monto con el mes anterior, el incremento es

A diferencia de lo que se había registrado en meses anteriores, las obligaciones 65% mayor. negociables ( ON) fueron el instrumento con el que se colocaron más pesos y alcanzaron los $24.807 millones., lo que representa el 63% del financiamiento total.

"Se destaca la colocación internacional de YPF S.A. por u$s 500 millones a 10 años, y las locales de John Deere Credit Compañía Financiera S.A. por u$s 47 millones y de YPF Energía Eléctrica S.A. por u$s 25 millones.

En tanto, los instrumentos Pyme acapararon el 26% del financiamiento: unos $8.688 millones se negociaron en Cheques de Pago Diferido –CPD- y otros $1.529 millones a través de pagarés avalados. Esto representa un incremento de 195% en cheques respecto al año pasado y un 363% para los pagarés.

Por otra parte, según detalló el organismo presidido por Marcos Ayerra, se emitieron 7 ON PyME: 2 ON Simple y 5 ON PyME CNV, por un monto total de $282 millones.

En relación a los costos de financiamiento en pesos, se observó una tendencia a la baja en todos los instrumentos a excepción de las ON.

La tasa interna de retorno promedio de los FF se ubicó en 64,4% (4,1 puntos porcentuales menos respecto al mes anterior) y las de ON en 61% (0,2 puntos porcentuales más). Por otro lado, la tasa promedio del mercado de CPD (47,8%) se redujo 1,5 puntos porcentuales en términos intermensuales y la de Pagarés en pesos (48,8%) tuvo una disminución de 3,3 puntos porcentuales.