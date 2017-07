Con el dólar en niveles récord, arranca una semana clave para el Central

El próximo lunes será clave para el Banco Central debido a que el viernes el dólar volvió a subir y superó los $ 18. Sobre el cierre de la rueda la autoridad monetaria envió una señal al mercado al realizar una fuerte venta por u$s 305 millones. Ahora lo que resta esperar es si el mercado captó el mensaje y si la presión compradora se detiene.

La divisa estadunidense ya lleva más de un mes en el que aceleró la escalada y mientras tanto la entidad que conduce Federico Sturzenegger nunca realizó intervenciones. Pese a que desde el Gobierno existía, desde hace días, el pedido al BCRA para que venda y detenga la suba del billete, el Central no aparecía. En la última semana los bancos públicos se hicieron presentes con mayor frecuencia y así intentaron poner paños fríos con órdenes de venta. Sin embargo, en la rueda del viernes la aparición del Banco Provincia en el mercado mayorista no fue suficiente y el dólar siguió su escalada rumbo a los $ 18. Es así que sobre el cierre de la rueda se operaron u$s 200 millones y el Central hizo su aparición sorpresiva.

La señal fue concreta y era lo que esperaban los operadores. Un dólar por arriba de $ 18 fue el limite e incómoda en Casa Rosada. En el mercado afirmaban que el dólar seguiría escalando hasta que apareciera, en algún momento, el BCRA con una fuerte orden de venta y marcara un límite. Precisamente eso se cumplió el viernes a última hora de operaciones.

El mensaje fue enviado y el mercado deberá responder el próximo lunes y en los días siguientes. En principio los analistas cambiarios esperan que luego de la contundente señal los ánimos compradores se calmen en el mercado. Para el lunes quedaron órdenes de compra por u$s 45 millones y órdenes de venta por u$s 104 millones, todas a $ 17,80. Esto hace suponer que los primeros minutos del lunes serán algo más calmos pero la clave está en lo que sucederá con el correr de las horas.

En las mesas de cambio explican que la suba del viernes estaba impulsada por los múltiples actores del mercado que están ansiosos por dolarizar sus carteras previo a las elecciones. Como es habitual en tiempos electorales los inversores se vuelcan al dólar. Sin embargo, en el último mes la aparición de algunas encuestas que muestran ajustados números para el oficialismo, en algunos distritos, genera inquietud en la city.

Desde el Gobierno remarcan que el dólar a $ 18 no es un problema debido a que no tiene impacto en precios. En este sentido, analistas remarcan que la prioridad del Gobierno es la baja de la inflación y las tasas de referencia no tendrán grandes cambios hasta que el objetivo se cumpla. Los economistas descreen de un alza de tasas en el mercado primario ante la reciente suba del dólar y remarcan que la decisión sobre los tipos de interés está más ligadas a los números que otorga el INDEC.