Con el dólar cerca de $ 20, la City se pregunta si intervendrá el BCRA

El dólar saltó ayer más de 30 centavos en terreno mayorista y el precio promedio del billete quedó en $19,93, a un paso de los $ 20 incluso algunos bancos ya lo ofrecieron a ese precio y en el mercado se preguntan si el Banco Central (BCRA) le pondrá un freno a la escalada.

La rueda estuvo marcada, una vez más, por una fuerte demanda, lo que llevó el volumen a u$s 776,6 millones. La causa de esta tendencia alcista sigue siendo la reducción de la tasa de referencia; la especulación sobre el posible recorte desataron la apuesta por el dólar, mientras que la confirmación de una rebaja de 75 puntos básicos, hasta los 27,25%, envalentonó a más compradores.

En el terreno mayorista el tipo de cambio se disparó 31,5 centavos, hasta los $ 19,65, y el billete lo acompañó con un avance de 27 centavos. Según datos de ABC Mercado de Cambios, en lo que va del mes, el dólar acumula un alza de 5,4%, que es el equivalente a $ 1, mientras que durante todo 2017 solo ascendió un 17,4%.

"En el mercado se está pensando que si el dólar sube un poco más, si se arrimara a los $ 20, posiblemente haya una intervención del Central. Igualmente, esto parece una pulseada política. El esfuerzo de bajar la tasa hace que se lleven todos los dólares, algo que se termina reflejando en la inflación; es una arma de doble fijo. Hay que ver qué línea le baja el Gobierno al Central", Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios. Así, dejó entrever que renació la creencia de que el BCRA no es independiente.

Por su parte, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, indicó por medio de su informe diario que la divisa estadounidense "repitió el mismo comportamiento exhibido desde el fin de la semana pasada", al operar con "tono muy firme y fuerte demanda". El experto detalló que "el recorrido del tipo de cambio volvió a ser extenso, con mínimos iniciales en los $ 19,38 y máximos en los $ 19,68 anotados en el final del día". Sobre el impulso que se notó en la apertura, en ABC especificaron que el dólar abrió cinco centavos arriba, a $ 19,38, y que "rápidamente, con solo u$s 3 millones operados en solo 8 minutos, se pactó la tercera ficha a $ 19,50". A su vez, Quintana agregó que "la demanda por cobertura se mantuvo y por lejos excedió a la oferta disponible haciendo que el precio del dólar reflejara con una fuerte suba el mayor interés por dolarizar tenencias". En sintonía, desde Global Agro Broker, señalaron que se vieron "compras agresivas de bancos privados, que sólo encontraron oferta de liquidaciones de exportadores elevadas y algo de ventas financieras en torno a $ 19,55".

Lo que el mercado no sabe determinar es cuánto llegará el techo. "A este ritmo parece firme hasta los $ 20. No puede estar más complicado este mercado para operar, en muchos momentos parece que va a bajar y sube de a saltos", comentó en off the record un corredor.

En ABC, José Nogueira resaltó que el recorte de tasa ya llegó a 50 puntos básicos en el mes, lo que en su opinión anuncia un cambio de estrategia financiera que no permite predecir cómo seguirá: "La pregunta es cuándo el mercado va a decir hasta aquí llegó y así se estabilice el valor del dólar y la tasa de interés en pesos".

Finalmente, Quintana recordó que la corrección en los precios contrasta "en forma notable" con la caída del dólar en el mundo.