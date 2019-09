Con el control de cambios renacen el dólar blue, los coleros y el puré

Dólar Banco Nación $ 59, dólar blue $ 64. Volvió el puré, como se llama en la jerga cuevera a comprar en el oficial y venderlos en el paralelo, con una brecha de casi 10%.

Según detallan en el ambiente de la "rúcula", como se le dice al billete verde, estos son los problemas estructurales del mercado de cambio paralelo: no hay dólares de capital trabajo como previo a 2017, ya que el blanqueo hizo estragos. No hay cambistas de peso, pero sí tradicionales. No hay una cantidad de cuevas y dealers para abastecer demanda en la cantidad necesaria.

“Los coleros vuelven al mercado de cambio, lo que acelera la perdida de reservas. Los cambistas van a darle capital trabajo a los coleros para que compren con su DNI y luego se lo traigan a ellos a cambio de una comisión de espera en la cola de la casa de cambio o bancos”, advierten un mesadinerista que atiende a ambos lados del mostrador, tanto en el de color blanco como en el negro.

“El que regentea los coleros te cobra la mitad de la diferencia entre el blue y el blanco. O sea si está $ 59 y $ 64, te cobran 61,50 y a los presta DNI les pagan un fijo de $ 500”, cuenta alguien que los conoce de cerca.

El dólar blue vuelve a resurgir tras las medidas.

Y agregó: “La brecha cambiaria que nacerá a partir de ahora contará con una demanda extraordinaria por parte de un público sin dinero para hacerlo, pero a quien se le dará el dinero para comprar dólares a cuenta de los cambistas, para así poder abastecer el mercado. Así la brecha se contiene, si esto se restringe la brecha será muy alta en el paralelo".

El colero se notará cuando se vea la cantidad de gente que compra divisas: en la estadística de BCRA se disparará ese tipo personas físicas. “Esto puede ayudar a contener la brecha, el problema es si ocurre algo con el dólar contado con liqui o dólar MEP, eso sería grave porque todo se concentraría en el blue”, conjeturan desde otra entidad.

La súper demanda de personas físicas por el arbitraje puede llegar a provocar que en el verano se imponga como requisito las medidas tradicionales de ser asalariado y demostrar ingreso.

Un cuevero rememora que, a diferencia de 2011, el cepo kirchnerista fue lento, empezó en 2010 y se aceleró en el verano de 2011-2012: “No había blanqueo y teníamos mucho cash por el trabajo de empresas y personas físicas en negro, hoy eso está todo blanqueado dentro del sistema. La gente creyó en Mauricio Macri y blanqueó, y eso quitó capital de trabajo a las cuevas”.

Por lo pronto, habrá que ver qué pesa más: si los coleros que pueden dar liquidez aportando billetes o la demanda y el miedo.