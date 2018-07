Con bajo nivel de operaciones, el Merval insinúa una recuperación

En una rueda con muchos altibajos, el Merval revierte la tendencia negativa del arranque al ganar 1,17 por ciento a media sesión, hasta situarse en las 26.579.600 unidades.

Dentro del panel líder de Bolsas y Mercados Argentinos las alzas más importantes las registran Galicia (5,22%), Macro (4,88%), y Petrobras Brasil (3,86%).

“Empezó una recuperación de las acciones locales. Empezaron a pagar ADRs en USA”, explicó Santiago Acuña, presidente de Acuña y Asociados y director de Macchi Valores, en diálogo con El Cronista.

“Grupo Financiero Galicia lidera la suba, aunque el Merval aún se mueve con poco volumen”, precisó el analista.

Ayer, el Merval finalizó la rueda con un retroceso de 0,94%.

¿Qué pasa con los ADRs?

Las firmas argentinas que cotizan en Wall Street operan con tendencia mixta a media sesión.

En ese contexto, los papeles de Galicia crece 3,21%, a 35,37 dólares cada uno, y lideran las alzas.

Los otros avances más importantes los registran los ADRs de Petrobras Brasil (2,63%, u$s 10,89), Francés (2,65%, u$s 13,13), e YPF (1,39%, u$s 15,27).

¿Qué pasa con los títulos públicos?

Entre los bonos, el Descuento en dólares baja 0,57%, el PR13 gana 2,98%, el PR15 asciende 0,86%, el Descuento en pesos sube 0,46%, el Par en dólares suma 0,31%, y el AY24 avanza 0,27%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) salta 3,73% ($ 125).