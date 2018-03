Con aval de la Justicia, el Central dispuso traspasar el Finansur al Banco Galicia

En el Banco Central respiran aliviados. No tuvieron que salir a liquidar el Finansur, tarea que hubiese sido mucho más compleja que ceder la cartera de activos y pasivos, como sucedió.

Le aplicaron una suspensión de 30 días que se prorrogó tres veces: en total fueron 120 días, lo máximo que permite la legislación. Mientras tanto, le pedían a los bancos que alguno se hiciera cargo. Los extranjeros hicieron oídos sordos, ya que les era complicado ir a un board para que les autoricen una operación tan pequeña, con apenas $ 416 millones de depósitos, el equivalente al 0,2% de los que tiene Galicia, que finalmente se lo quedó, al ganarle la pulseada final al Comafi.

En este caso no se trató de una compra (por lo que no podían hacerlo los fondos de inversión que se interesaron, ya que el juez no permitía que se vendiera), por lo que no hubo dinero de por medio. Fue a costo cero, ni siquiera por un simbólico u$s 1, ya que el banco no se vendía, sino que se traspasaban la casa matriz, propiedad de la que son dueños, y las ocho sucursales, que son alquiladas. Para devolver los depósitos, le darán $ 100 millones de caja, más $ 150 millones de Sedesa del sistema del seguro por garantía de depósitos, y lo que tengan para cobrar de los préstamos otorgados, que irán a un fideicomiso hasta recuperar los $ 416 millones de depósitos, y luego se va a devolver a Sedesa. La decisión fue avalada por la Justicia federal, que dispuso levanar la inhibición de bienes para que se complete este operación.

Borrón y cuenta nueva

Antes de hacer la transferencia de mando, indemnizaron a los 130 empleados, y desde el BCRA quería que tomaran a la mayor cantidad posible: ahí fue donde Galicia se impuso a Comafi, ya que ofreció absorber a 73, que empezarán desde cero su relación laboral, ya que fueron indemnizados. El área de Recursos Humanos comenzará a hacer el análisis fino, ya que estudiará el perfil de cada uno de ellos: sus estudios, su edad, su remuneración, y a partir de ahí los derivará a algunos sectores operativos de la casa central o a las sucursales. De todos modos, deberán ver con cuáles se quedan, ya que si hay solapamiento con locales que tengan cerca, las cerrarán. En las ciudades que no tienen, como en la santacruceña Caleta Olivia, harán un análisis para ver si les conviene quedársela o no, según la demanda potencial existente. “Es una manera de mantener la estabilidad del sistema financiero, un proceso de consolidación, es parte de la dinámica del sistema. Los bancos grandes tienen que salir a apoyar, siempre y cuando no pierdan plata”, argumentan dentro del Galicia.

Sobre los 6200 empleados que tiene el Galicia, los 73 nuevos apenas representarán el 1,2%. Los $ 416 millones de depósitos es lo que les invierte un fondo grande, o una compañía de seguros grande en tan sólo un día, por lo que representa un chiquitaje para el Galicia, que tiene 306 sucursales, por lo que las 9 que tomará (algunas las mantendrá y otras no) apenas equivalen al 3%.

En el sistema financiero se está produciendo un recambio, porque muchos mayores de 58 años se están yendo con retiros voluntarios, episodio que pasó especialmente en diciembre, porque con la reforma tributaria los que se iban a partir de enero debían pagar el 35% de ganancias por la indemnización, por lo tanto muchos apuraron sus salidas. Las entidades suelen usar estos recambios para motivar a los más jóvenes y hacerles un lugar arriba en la estructura, de modo que puedan ir ascendiendo.