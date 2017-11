Con acciones que perdieron más del 3%, el Merval cayó por cuarta rueda consecutiva

Los papeles de Andes Energía cayeron 3,36 por ciento, a 11,50 pesos cada uno, y lideraron las bajas dentro del Merval, que revirtió la tendencia alcista del arranque y sumó su cuarta caída consecutiva al perder 1,24%, hasta situarse en las 26.745,27 unidades.

Fuentes del mercado detallaron que la expectativa de los inversores estará puesta mañana en el roll-over de Lebac que enfrentará el Banco Central (BCRA).

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, los otros ajustes más importantes los registraron Boldt (3,22%), Pampa Energía (3,20%), y Macro (3,11%).

“Wall Street arranca la semana extendiendo la pausa debilidad de las últimas ruedas, en vista a la demora parlamentaria que tendría la reforma tributaria, ante lo cual los activos locales estuvieron más flojos por la cautela externa y también por inversores más inclinados hacia una corrección”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“Así es que el Merval perdió 1,2%, con las energéticas y los bancos liderando la toma de ganancias, bajo un volumen más reducido ya que los operadores entienden como razonable y oportuna la corrección, más cuando las altas tasas de Lebacs actúan como ‘aspiradora de fondos’”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 396.916.795 pesos, con un balance de 64 papeles en baja, 21 en alza, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

“Por su parte, los bonos concluyeron en promedio prácticamente estables en sus cotizaciones en dólares, con el riesgo país aún merodeando los 380 puntos básicos, dado que los inversores deben enfrentar múltiples desafíos: la escalada de la UST, las altas tasas de las Lebacs y la renta financiera”, precisó Ber.

Entre los bonos, el AN18 subió 0,15%, el AY24 bajó 0,02%, el Descuento en dólares mejoró 0,40%, el Descuento en pesos cayó 2,04%, el NF18 se valorizó 0,20%, el Par en dólares se apreció 0,16%, el Par en pesos retrocedió 1,22%, el PR13 descendió 0,20%, y el PR15 restó 0,30%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) saltó 4% ($ 182), el TVPE (en euros) se contrajo 1,33% ($ 222), el TVPP (en pesos) subió 1,03% ($ 11,80).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotiza en Wall Street concluyó la primera jornada de la semana bursátil en terreno negativo.

En ese contexto, los papeles de Telecom Argentina cayeron 3,72%, a 31,81 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros ajustes más importantes los registraron los ADRs de Nortel Inversora (-3,22%, u$s 40,89), Francés (-2,55%, u$s 20,27), Bunge (-1,91%, u$s 65,87), y Pampa Energía (-1,91%, u$s 62,60).

¿Qué pasará mañana?

“A nivel local, los activos domésticos continúan transitando una etapa de mayor debilidad, a modo de corrección, dado que al clima externo más cauteloso se le suman la incertidumbre que despiertan las reformas estructurales, y los efectos de la renta financiera”, precisó Ber.

“(Mañana) el foco estará puesto en el ‘roll-over’ de Lebacs que enfrentará el BCRA, a pesar de ser de menor magnitud y que contaría con fuerte demanda, ya que la atención inversora está focalizada en especial en las tasas convalidadas tras la escalada en el mercado secundario”, completó.