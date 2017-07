Con Biscay afuera, el BCRA le ofreció ser director a Enrique Szewach

Luego de la remoción del último director kirchnerista del Banco Central (BCRA), Pedro Biscay, las autoridades del BCRA le ofrecieron ocupar el sillón que quedó vacante al economista Enrique Szewach. El posible reemplazante fue vicepresidente de Banco Nación en la gestión de Carlos Melconián y antes se había desempeñado durante 20 años en la calificadora Evaluadora Latinoamericana. El Directorio del BCRA quedó integrado por 6 miembros y tiene 3 lugares vacíos pero cumple con los requisitos de quórum para seguir sesionando

La remoción de Biscay llegó ayer, luego de que una comisión bicameral integrada por los macristas Federico Pinedo, Luciano Laspina y Eduardo Amadeo y los peronistas Eduardo Aguilar y Juan Manuel Abal Medina evaluara su desempeño (especialmente, sus declaraciones públicas) por pedido del BCRA. "La comisión actuó con mucho sigilo, con mucha reserva. Yo logré enterarme de que iban a sesionar y pedí estar presente. Mis abogados no pudieron entrar. Pedí que se me leyeran los hechos y no lo hicieron. Me leían párrafos de un expediente que nunca me mostraron y sobre el que ni me notificaron. Me dijeron que existían notas de prensa que iban en contra de las posiciones relativas a la comunicación del BCRA", explicó Biscay. Y agregó: "Les mostré que los bancos centrales del mundo hablan a través de todos los directores y promueven la discusión pública entre sus miembros".

La comisión había empezado a sesionar el miércoles pasado y se esperaba que siguiera trabajando durante algunas semanas. Sin embargo, este miércoles los macristas llegaron a la reunión con el dictamen escrito y los peronistas solamente alcanzaron a producir un dictamen en disidencia.

La resolución de mayoría de la Comisión sostuvo que "las declaraciones públicas hechas por un director del Banco Central, no se adecuan en lo más mínimo a las políticas de comunicación de cualquier Banco Central mínimamente responsable. Tampoco se adecuan al deber de generar previsibilidad y confianza en las políticas del Banco Central, sino que por el contrario van en sentido inverso a dichas políticas, impactando por lo tanto negativamente en los efectos que dichas políticas buscan generar". Con ese dictamen que además descartó que se haya afectado la libertad de expresión del ex funcionario, el presidente Macri firmó el decreto de remoción que se publicó ayer en el Boletín Oficial.

De acuerdo a lo que pudo averiguar este diario, el dictamen en disidencia de los peronistas argumentó que, más allá de cualquier opinión acerca de cómo deberían ser las manifestaciones públicas de un Director del BCRA, no existe ninguna normativa al respecto que avale una remoción por mal desempeño de las funciones.

En la misma línea, Pedro Biscay manifestó: "El decreto de remoción está basado en especulaciones sobre notas periodísticas. Este es un caso concreto de violación a la independencia del BCRA. La Carta Orgánica del BCRA es muy clara sobre la independencia de los directores y expresa que la sociedad tiene derecho a recibir información. Esto debería ser un escándalo mayúsculo porque están sacando por decreto al único director de la oposición que, además, tenía aprobación del Senado".