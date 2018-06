Con 50% del volumen en manos del Nación, el dólar bajó y cortó la racha

La preocupación oficial por mantener el dólar por debajo de los $ 25 continúa y, si bien el Banco Central (BCRA) estuvo al margen del mercado cambiario, sus colegas del Banco Nación salieron al auxilio. Según las estimaciones de los operadores, ayer la entidad conducida por Javier González Fraga vendió entre u$s 200 y u$s 300 millones, es decir, cerca de la mitad del volumen operado, con el fin de contener la demanda. "El Banco Nación sigue asistiendo y dando liquidez al mercado al vender una buena cantidad en el spot", afirmó ABC Mercado de Cambios en un informe.

Con la ayuda de Banco Nación, el tipo de cambio cerró el lunes con una baja de un centavo en el segmento mayorista, ya que cotizó a $ 24,97. Así, anotó la primera caída luego de 7 jornadas en alza. Para los minoristas, la moneda estadounidense perdió 2 centavos con respecto al viernes y cerró en $ 25,55, según el promedio del BCRA.

La rueda cambiaria mayorista empezó la semana con ánimo vendedor y en la mañana de ayer se marcaron los mínimos de $ 24,92. Hacia el mediodía, el dólar alcanzó el techo de $ 24,97, que se mantiene desde hace varias ruedas. Ayer solo hubo negocios por u$s 640 millones, un volumen bajo en comparación con los más de u$s 1000 millones diarios que se movían durante los días corrida cambiaria. Sin embargo, el dato relevante es que Banco Nación vendió (en niveles que fueron de $ 24,93 a $ 24,97) cerca de la mitad de ese volumen, frente a los pocos dólares privados. "Hubo algo de oferta financiera en la apertura, pero las liquidaciones de exportadores se habrían mantenido escasas por debajo de u$s 100 millones", señalaron desde GL Capital.

Las ventas de billetes el Banco Nación se generalizaron desde el lunes pasado, aun cuando había hecho algunas operaciones aisladas en los días previos. Según un cálculo de la agencia Bloomberg, la entidad oficial más grande del país vendió alrededor de u$s 1600 millones durante la semana pasada. Los dólares ofrecidos por el Nación provienen de los depósitos públicos originados como consecuencia de las colocaciones de deuda realizadas en el exterior (sobre todo, aquellas que se hicieron en enero). De acuerdo con datos del BCRA citados por la agencia, el sector público todavía cuenta con ahorros dolarizados por u$s 4200 millones.

El BCRA evitó vender billetes en el mercado de contado pero mantuvo su oferta de u$s 5000 millones a $ 25, con el fin de marcar el techo de la divisa. Los operadores estiman que las estrategias para limitar el alza de la cotización continuarán hasta que se cierre el acuerdo con el FMI y lleguen los dólares para engrosar las reservas.

La autoridad monetaria sí operó este lunes en el mercado de futuros, con posturas a junio, en $ 25,575; julio, en $ 26,35; agosto, en $ 27,08; y sumó septiembre, en $ 27,76. "Los futuros abrieron demandados en igual medida que la divisa de contado, aunque las posturas vendedoras del BCRA en todo el tramo corto mantuvo las tasas implícitas moderadas en torno a los niveles de la previa, 34,5% TNA para los plazos más próximos", explicaron desde GL Capital.