Compre un meteorito con piedras preciosas por un millón de dólares

Uno sabe que se encuentra en un nicho de mercado cuando sus existencias deben sobrevivir a un ingreso a la atmósfera exterior de la Tierra a más de 256.000 kilómetros por hora.

"Es interesante ver cómo se tasan los meteoritos", dijo James Hyslop, un especialista de Christie‘s con sede en Londres, que ha organizado una venta de 76 meteoritos para el 20 de abril, haciendo mención a la escasez de meteoritos y al hecho de que las existencias disponibles solo se reponen en forma ocasional. Cabe señalar que la explosión del meteorito que se produjo en 2013 en los cielos de Cheliábinsk, Siberia, añadió una cantidad significativa al material disponible.

"Todavía me emociono como un niño cuando sostengo un trozo de otro planeta en mi mano", dijo Hyslop. Siete lotes adicionales que ofrecen notas de investigación y material efímero de los archivos de un renombrado distribuidor de meteoritos del siglo XIX completan la venta. Los precios estimados para los lotes van desde los u$s 355, el máximo para un corte esquinado del meteorito Toulon, a más de u$s 1,1 millones, para el mayor meteorito orientado (con forma de parábola) del mundo, incrustado con piedras preciosas extraterrestres.

Según Hyslop existe un interés anticipado: "Se trata de un buen grupo internacional. No solo de los coleccionistas de meteoritos tradicionales, también hay interés de los coleccionistas de arte". Si los compradores de meteoritos tienen algo en común es el género: se se estima que un 75% son hombres.

Históricamente, el valor de los meteoritos siempre se estableció en gramos, aclaró Hyslop, mientras más pesados, más caros. Sin embargo, recientemente, los coleccionistas han empezado a considerar tanto los aspectos estéticos como históricos. Este mercado se guía por el tamaño, la forma, la ciencia y la historia.

Lo referente al tamaño es obvio, mientras más grande el meteorito, es más costoso, en cambio lo que tiene que ver con la forma no lo es tanto. "Cuando la mayoría de los meteoritos caen a la tierra lo hacen en forma caótica. No se ven caer en línea recta", explicó el especialista. Cuando un meteorito, en una extraña ocasión, cae directamente a la tierra, su superficie se calienta, luego se derrite, y se obtiene un "maravilloso escudo térmico con una parábola perfecta". Los meteoritos en forma de parábola, a su vez, son mucho más caros.

Por otro lado, el aspecto científico es más complicado de analizar, y a menudo está relacionado con su historia. "Algunos de los más solicitados son las láminas y esferas de palasita que contienen peridoto", señaló Hyslop, en relación a la piedra preciosa de color verde. A su vez, indicó que los meteoritos lunares son siempre muy populares. Se trata de pedazo real de la Luna que salió despedido hacia el espacio exterior a causa del impacto de un meteorito de mayor tamaño, probablemente flotó por millones de años y luego colisionó con la Tierra. Incluso hay un par de meteoritos de Marte.