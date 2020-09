Compras de divisa para cancelar deudas con bajo nivel de créditos

El súper cepo que el 15 de septiembre el BCRA colocó a las empresas se explica, en gran medida, con los números del informe cambiario conocido el viernes. Los clientes de los bancos compraron en el mercado u$s 1333 millones, entregados por el BCRA y las entidades, u$s 1278 millones y u$s 55 millones, respectivamente. Adicionalmente, la autoridad monetaria efectuó ventas de forma directa al Tesoro Nacional por u$s 563 millones.

"El sector real fue comprador neto de moneda extranjera por u$s 103 millones", luego de haber finalizado julio en una posición de vendedor neto por u$s 609 millones. Dentro de ese grupo el principal sector en términos de ventas netas históricas, "Oleaginosas y Cereales", registró ingresos netos por u$s 1509 millones, anotando así una caída del 31% respecto a los registrados en el mismo período del año anterior y de 27% al realizar la comparación interanual para las ventas netas de los primeros ocho meses del año.

Los u$s 1509 millones de ingresos netos representan, además, una desaceleración respecto de los u$s 1976 millones que se habían registrado en julio.

El BCRA argumentó al respecto: "Este nivel de ingresos estuvo por debajo de las estimaciones de exportaciones netas de bienes, lo que implicaría que el sector habría retomado la cancelación de deuda por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones observados en los primeros cinco meses del año. El nivel de endeudamiento del sector por financiamiento a exportaciones se encuentra en un nivel mínimo histórico".

El "Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales", en cambio, fue comprador neto en el mercado con un total de u$s 1606 millones, lo que significó un aumento en sus compras netas de aproximadamente u$s 240 millones respecto al mes anterior. Dichas compras, explicó el Central, "fueron destinadas principalmente a realizar pagos netos por bienes y servicios, y a cancelar deuda financiera".

La cuenta corriente cambiaria, que comprende el resultado neto de operaciones de cambio registradas como exportaciones netas de bienes y servicios, e ingreso primario y secundario, registró un déficit de u$s 462 millones. La cuenta financiera del "Sector Privado No Financiero", en tanto, tuvo un déficit de u$s 1150 millones, como consecuencia de la formación neta de activos externos y de las cancelaciones netas de deuda financiera.