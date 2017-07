Compradores resurgieron y dólar se mantuvo en el nivel máximo de $ 17,45

Pese a la caída de última hora del miércoles, el apetito por los dólares sigue intacto. O al menos eso reflejó el rebote de ayer de cinco centavos en el terreno mayorista, donde la divisa cerró en $ 17,20, el nivel récord alcanzado el martes. En tanto, el billete también se mantuvo en la marca histórica de $ 17,45 para la venta.

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, comentó que si bien la oferta de dólares y el desarme de posiciones dominaron la primera parte de la sesión, después de la caída del precio la demanda se recompuso y a media rueda se revirtió la tendencia.

Es que en la apertura la moneda estadounidense cedió hasta acercarse a la barrera psicológica de $ 17, por lo que valores en torno a $ 17,05 resultaron muy atractivos teniendo en cuenta que 24 horas antes había tocado picos de $ 17,37 y los compradores resurgieron.

Según Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios, ayer "se consolidó el precio del dólar contra el peso en una rueda que comenzó con muchas dudas de los operadores" sobre el camino a seguir tras la fluctuación experimentada el día anterior: "El precio del dólar sigue volátil, ya que de $ 17,15 que abrió y se operó, fue bajando rápidamente hasta llegar a $ 17,05 como mínimo, aunque con poco volumen, y luego fue subiendo escalones hasta llegar cerca del final a marcarse el máximo de $17,23".

Izzo explicó que "aún quedaban disponibles muchos pesos en poder de bancos, empresas e inversores, que ayer (por el miércoles) no se pudieron aplicar por la inestabilidad de los mercados". Se refería al sobrante de $ 60.000 millones de la licitación de Lebac del Banco Central (BCRA).

Por su parte, Quintana sostuvo que "el tipo de cambio mayorista volvió al nivel del martes pasado con un piso ubicado por encima de los $ 17,10". Al mismo tiempo recordó que la variación semanal acumula una suba de 35 centavos.

En cuanto a la participación de los exportadores jugador principal al momento de definir el rumbo del dólar el mercado calcula que liquidaron menos de u$s 100 millones, incluso en algunas mesas se hablaba de una cifra inferior a los u$s 80 millones. Cabe destacar que la semana anterior los cerealeros había liquidado u$s 664 millones (un promedio de u$s 133 millones por día), una suma semanal récord en lo que va del año.

Por eso es que el volumen operado ayer no fue muy significativo: en el spot se movieron u$s 455 millones.

En Rofex el monto negociado en dólar futuro rondó los $ 7700 millones, menos que en la víspera. Más de la mitad operado fue a julio, a $ 17,31, con una tasa de 21,22% anual. También fue demandado agosto, quedó en $ 17,65, con una tasa de 22,74% anual. "Los precios subieron un promedio de ocho centavos. En los plazos más largos prácticamente no hubo operaciones, debido a la incertidumbre del mercado", detallaron desde ABC.

En definitiva, los expertos creen que la cotización del dólar sufrirá más turbulencias. Mientras tanto, el BCRA sigue ajeno a la operatoria del mercado, ya que considera "saludable" la fluctuación del tipo de cambio.