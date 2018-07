Competitividad: el tipo de cambio real recupera los niveles del 2010

Con una devaluación de 35,6% en seis meses, el peso mejoró su competitividad en términos reales. De hecho, el tipo de cambio real es el más competitivo de los últimos ocho años, comparable al registrado en 2010.

"La devaluación ha sido más fuerte que la de 2014 y 2016, episodios en los que la inflación posterior anuló los efectos favorables a la exportación. Ahora el comportamiento de la inflación puede ser distinto, pero esto deberá corroborarse en la práctica", afirmó el economista Jorge Day en el último informe de coyuntura de la consultora IERAL.

Justamente, el traspaso a precios de la suba del dólar todavía aparece como una incógnita, que puede borrar de un plumazo las "mejoras" obtenidas para los sectores exportadores con la devaluación. Mientras tanto, analistas de la City advierten que estas no serán suficientes para garantizar la competitividad de la economía argentina, porque la incertidumbre cambiaria no cede y trae aparejados problemas más profundos.

"El tipo de cambio real está recuperando los niveles que tenía en 2010, posterior a la devaluación del ex ministro de Economía Carlos Fernandez. Pero, por mucho que se intente mover el dólar hacia arriba, el tipo de cambio real no va a subir tanto. En este contexto de inestabilidad, no se puede replicar la situación de 2008. Con lo cual, los productores y exportadores deberían elegir políticas de fondo para mejorar la productividad, independientemente del precio del dólar", dijo Martín Kalos, director de la consultora Epyca.

Kalos reconoció que la mejora de la competitividad puede "durar algunos meses", pero advirtió: "Es una mejora del nivel que tuvieron Prat Gay o Kicillof, pero no hay que esperar que esta devaluación sea expansiva como fue la de 2001. Esta devaluación es contractiva, en espiral con la inflación. Estos meses de suba de tipo de cambio se ha ganado una competitividad, que creo que no alcanza para llevar tranquilidad a los sectores exportadores", afirmó.

"Creemos que la administración de la política económica deberá orientar sus esfuerzos a minimizar el impacto sobre el nivel de precios para que la puja distributiva no espiralice nuevas presiones sobre el tipo de cambio; uno de los grandes problemas en la Argentina es la competitividad del salario en dólares", coincidieron en la consultora Analytica.

En ese sentido, Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis, comparó el tipo de cambio real actual con "la foto" de 2010 y dijo. "Si estamos en una competitividad en niveles de 2010, estamos cercanos a un tipo de cambio de equilibrio externo consistente a largo plazo con crecimiento del 3%. Sin embargo, la variable de crecimiento de esta ecuación en 2018 todavía está por verse", dijo y agregó: "Hay que ver si lo que se busca es una competitividad real o un equilibrio financiero. En este punto, todavía falta encontrar un tipo de cambio donde los inversores se sienten cómodos como para volver a apostar por la Argentina. Pareciera que todavía no les convence ningún precio".

Para comprender mejor la evolución del tipo de cambio real hay que seguir de cerca la fortaleza del real brasileño, moneda del principal socio comercial de la Argentina. "En el tipo de cambio bilateral ganamos muchísimo. Mejoró la competitvidad con el real, pero hay que tener en cuenta que en Brasil hubo una devaluación fuertísima", señaló Zelpo.