Cómo será el 'plazo fijo' del BICE para pagar menos por bienes personales

Hoy fue el primer día de José De Mendiguren como presidente del BICE, secundado por el vicepresidente, Miguel Peirano, y a la espera del nombramiento de Gabriel Vienni, hasta ahora director de los Departamentos Técnicos de la UIA, como gerente general.

El Vasco ya se puso en campaña para preparar un plan que ayude a repatriar los dólares en el exterior que tienen los argentinos.

Por lo pronto, quien traiga hasta el 31 de marzo al menos un 5% de lo declarado ante la AFIP pagará una menor alícuota de bienes personales, y en el Boletín Oficial acaba de salir una propuesta del BICE en ese sentido.

Según consta, se incluye la adquisición de certificados de participación y/o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva que constituya el BICE, siempre que tal inversión se mantenga bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre.

Si bien aún no se sabe cuál será la renta que pagará, debe superar a la de un plazo fijo en dólares, que rinde apenas el 1% anual, y estar más en líneas con el rendimiento de distintos fondos de inversión en moneda dura, pues la idea es ser un sostén para la prefinanciación de exportaciones.

En cuanto al ex presidente del BICE, Francisco Cabrera, está recién vuelto de sus vacaciones y sin definiciones sobre su futuro. Su idea previa era a armar una red de ex funcionarios de las áreas económicas del gobierno de Cambiemos, para mantenerlos unidos, pero hoy no hay nada de eso.

En cuanto al BICE, también asumieron como directores, Carlos Brown, Nicolás Scioli, Fabián Musso y Raquel Kismer, mientras se esperan los nombramientos de un representante sector energético y del productor tucumano Pablo Padilla, presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino.

"En Argentina el crédito a la inversión no llega a 3 puntos del PBI, cuando sólo el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) financia la inversión del 10% del PBI brasileño, cuando en nuestro país todo el financiamiento del sistema apenas llega al 13% del PBI. De ese total, el 83% es para el consumo y sólo el 17% restante para la inversión, que en su mayor parte va a las grandes empresas, por lo que se puede deducir que el financiamiento a la inversión de las pymes no llega siquiera al 2%", dicen puertas adentro.