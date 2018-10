Cómo se reinventan hoy los bancos para no perder ante las fintech

A la velocidad con que suceden los cambios tecnológicos y sociales, las industrias tratan de acomodarse a las nuevas tendencias y hasta intentan reinventarse. En especial, los bancos hoy buscan repensar el negocio. Es que si bien la banca del futuro debe hacerse cargo de la digitalización de sus servicios y virar hacia una seguridad con datos biométricos, el desafío para los próximos años parte de una premisa mucho más sensible: el negocio está cambiando también de manos.

Así lo advirtieron en GlobalLogic, compañía especializada en desarrollo de software personalizado. "Hay estudios que demuestran que cerca del 60% de las ganancias de la industria financiera está cambiando de manos, de jugadores. Hay una oferta de productos financieros que está poniendo más presión a los bancos", señaló Juan Bello, VP Digital Solutions de GlobalLogic.

En esa línea, Bello indicó que el primer desafío que enfrenta la transformación del negocio en sí mismo, más allá de la tecnología, es la tendencia muy marcada de nuevos jugadores: en Europa o Estados Unidos, nacen bancos con ADN diferentes, son 100% tecnológicos con una propuesta de valor que colman las expectativas del usuario. "Son neo bancos además de fintech los que imprimen presión", subrayó.

También Adrián Ruiz San Valero, director de Banca de Everis Argentina afirmó que "se está formando un nuevo ecosistema" en el que compiten y se complementan bancos, fintechs y gigantes de la tecnología como Amazon, Google y Facebook: "Ahora la estrategia tiene que ser agrandar la torta ampliando valor mediante la colaboración entre múltiples interlocutores que aporten un grado de especialización distinto".

Como ejemplo, Ruiz San Valero se refirió a la "co-creación de valor" del reciente lanzamiento que hizo Mercado Pago. "Cualquier cliente puede invertir su saldo disponible luego de pocos pasos. La experiencia del cliente es sumamente simple. Lo que hay detrás es un acuerdo con el Banco Industrial y un Fondo Común de Inversión en el cual está invertido ese dinero. Pero justamente, los clientes no necesitan conocer (si no les interesa comprender cuál es la inversión) este detalle técnico . El Banco Industrial agregó un canal de comercialización y Mercado Pago creó un nuevo servicio que soluciona una necesidad de sus clientes de forma simple y transparente. Ambos colaboraron aportando lo que hacen mejor para ampliar la torta en lugar de competir por una porción".

Para el director de Banca de Everis Argentina en conclusión, los vencedores serán aquellos bancos y fintechs que logren gestar alianzas de largo plazo que permitan unir lo mejor de los dos mundos: el profundo conocimiento de los instrumentos financieros y la agilidad para sorprender a los clientes con un servicio disruptivo.

En tanto, Marcelo González, CEO de VeriTran, compañía líder de soluciones para la banca digital y de pagos, destacó la necesidad de los bancos de atender la mayor cantidad de gente al menor costo posible: "En ese sentido, la transformación digital está permitiendo una reducción de costos a pasos agigantados. Si el modelo tradicional cuesta entre u$s 10 y u$s 30 por año por usuario, el costo cae a entre u$s 1 y u$s 3".

Por su parte, Oriol Ros, director de Marketing de Latinia, fabricante de software de notificaciones financieras, resaltó que la banca evoluciona hacia canales cada vez menos costosos en términos de eficiencia pero a su vez enfrentan el reto de que su despliegue sea acorde con la capacidad de adopción de sus clientes. Es que, según explica, normalmente los clientes están poco predispuestos a interactuar con los pseudo robots que operan como receptores de consultas.

Al mismo tiempo, en BGH Tech Partner, que desarrolla e integra soluciones tecnológicas y proyectos de infraestructura, creen que es fundamental captar nuevos segmentos de clientes. Al respecto, María Eugenia Martín, sales Manager de Banca y Servicios Financieros de la compañía, dijo: "Esos clientes pueden ser estudiantes que estén finalizando el secundario y ya están por comenzar a tener un rol en el mercado. Es un desafío para los bancos tradicionales atraer la atención, primero, y fidelizar después a esos clientes". La especialista recuerda que "los jóvenes rara vez hablan por teléfono, se manejan con redes sociales", por lo que es primordial mejorar las experiencias que tienen los clientes con el bancos. Así es como, en un futuro cercano, los bancos deberían ofrecer una atención personalizada por chat o hasta atender en vivo a través de una video llamada.