Cómo saber si un billete de $ 100 puede valer 10 veces más

"Si te dan un billete de u$s 2 qué hacés, ¿lo usás o lo guardás?", se pregunta el analista financiero Hernán Muzio, y enseguida responde: "El billete de u$s 2 vale mucho mas que u$s 2 por la sola razón que es muy difícil de obtener, entonces hasta se los colecciona como los de la suerte, y hay ejecutivos que los ponen debajo del vidrio del escritorio de la oficina".

En sitios de Internet lo venden como barato a $ 140, el doble de su valor real. Ahora si son correlativos o son sin circular todos nuevos la suma explota. Un lote de 20 billetes correlativos de 1963 sin circular también aumenta el valor si, por ejemplo, se tiene toda la serie de las 12 Reservas. Se venden en $ 20.000, muy por arriba de su verdadero valor nominal de u$s 40 dolares, o lo que es lo mismo que $ 1500: en los billetes viejos la letra grande indica la Reserva a la que corresponden".

Así, los coleccionistas pagan por los más buscados, si por ejemplo están firmado por uno que fue presidente por pocos días. Pero esto también se aplica a los pesos.

Son buscados los billetes de $ 100 seria A (totalmente diferentes a todas las series nuevas), que valen más si son correlativos y desde ya si están todos nuevos sin circular. Si es capicúa se venden a $ 990 en Internet. Si tiene la impresión corrida y sin circular pueden llegar a $ 2500.

Por lo tanto, si entre los billetes en el chanchito se encuentra un Evita serie A conviene guardarlo que vale como mínimo 60% más. A su vez, hay que guardar todos los billetes con la R de reposición y en caso de que sean correlativos mejor todavía, ya que su valor aumenta, y sin circular se cotizan más.

Otros muy buscado son los billetes que circularon durante la convertibilidad con la leyenda 'convertibles de curso legal'.

"Los correlativos y sin circular la única forma que te hagas con ellos es que vayas al banco y te den nuevos y vos los guardes. Evita seria A te los pueden dar cualquiera y los que tienen la R también te los puede dar cualquiera. En Estados Unidos la gente de mucha plata colecciona los de u$s 1000 y hay hasta de u$s 10.000 también. Esta gente que colecciona billetes y monedas es una práctica que se la conoce como numismática", señala Muzio. Otros muy buscado son los billetes que circularon durante la convertibilidad con la leyenda 'convertibles de curso legal': siempre cuando estén impecables, o sea sin circular, se les incrementa el valor. Del mismo modos si son de reposición (letra R), si tienen fallas de fabricación (mal cortados, o defectos de impresión), número bajo (muchos ceros adelante en el número de serie), o firmado por alguien en particular en el reverso. "A modo de ejemplo, en los sitios de subastas de Internet, podemos encontrar el nuevo billete de $ 50 sin circular, correlativos y numero bajo en $ 89 cada billete, lo mismo para los de $ 10 correlativos y sin circular pidiendo $ 38 cada uno, como asi también uno de $ 100 serie A de la convertibilidad (con la correspondiente leyenda sobre la misma) en $ 500", advierte Muzio.

En definitiva, si tenemos la suerte de encontrarnos con algún billete no habitual o medio raro (cuanta mas cosas poco frecuentes mejor), podríamos decir que tenemos un día de suerte, y lo podríamos guardar y publicarlo en Internet para de esta forma multiplicar su valor y, de paso, hacernos unos pesitos extra, que en estas épocas de vacas flacas no viene nada mal.