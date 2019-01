Cómo optimizar las ganancias logradas en enero con los bonos locales

Las primas de riesgo soberano medidas por los seguros de default (CDS), tras alcanzar en diciembre valores similares a los observados a principios de septiembre de 2018, comprimieron 200 puntos básicos, 160 pb y 150 pb para los plazos de 10, 5 y 2 años respectivamente. De está forma arrojaron ganancias en dólares de 6,50% para en AO20, 9,25% para el Bonar 2024 (AY24), 12,40% en el caso del DICY, 8,10% para el PARY y 10,75% el Bonar 2046 (AA46). Dado este escenario, se abren las puertas a encontrar nuevas alternativas de inversión para optimizar la ganancia alcanzada para aquellos que llevaron adelante la inversión en dichos bonos en las últimas semanas.

Sobre este punto, Alejandro Kowalczuk, head portfolio manager de Argenfunds, sostuvo que la recuperación de los bonos actuales fue en línea con las expectativas que esperaban desde la compañía y, dado este escenario, actualmente proponen una estrategia para optimizar el rendimiento alcanzado gracias a la suba de bonos locales.

“Hoy, con rendimientos que se aproximan al promedio menos un desvío, creemos oportuno tomar parte de ganancias dentro del portafolio, arbitrando a instrumentos de menor volatilidad y duration, como puede ser el caso de Letes”, sostuvo Alejandro Kowalczuk.

Idea de inversión en pesos

El escenario de menor volatilidad cambiaria y rebote de activos en moneda local, hizo que las ganancias por llevar adelante estrategias de carry trade alcanzasen los 37% desde que asumió Sandleris. Dado este contexto, el head portfolio manager de Argenfunds también recomendó estrategias de inversión en pesos de corto plazo.

“Para aquellos que buscan alternativas en pesos, con los riesgos que implica armar posiciones de carry trade con un dólar por debajo de la banda inferior de la zona de no intervención (ZNI), el armado de sintético (compra Letes en dólares y venta de dólar futuro) estaría arrojando tasas entre el 44% y 46% (dependiendo de la TIR de la Lete y la tasa implícita del futuro), lo cual supera el retorno de instrumentos como las LECAP, cuya última licitación arrojó una tasa de corte de 39,79% para el vencimiento de abril”, comentó.

Una apuesta de bonos en dólares de cara a las elecciones

Continuando con las ideas de inversión propuestas por portfolio managers de fondos locales, Jose Echague, jefe estratega de Consultatio Investment, elaboró un análisis en la que destaca qué bonos encuentran atractivo ante distintos escenarios electorales.

Desde la compañía elaboraron un análisis de dos escenarios para diciembre de 2019 para los bonos argentinos en el cual, Echague entiende que tendremos un escenario positivo con riesgo país en 600 puntos y uno negativo con un escenario en 1200 puntos conforme cual sea el ganador de las elecciones presidenciales. En ese análisis, dese la compañía ven que los bonos del tramo corto son los que mayor potencial muestran actualmente.

“Entendemos que riesgo duración está mal remunerado en la curva argentina a la vez que el potencial de suba de los bonos medios y largos no alcanza para compensar las pérdidas que se materializan en un escenario malo. En la misma línea, vemos que los bonos cortos como el Bonar 20, Bonar 21 y Bonar 20024 (AO20, AA21 y AY24, respectivamente) ofrecen un carry muy superior al de Letes y/o al Global 2019 (AA19), con un potencial de baja en el escenario negativo que es acotado”, sostuvo Echague.

El retorno esperado para los bonos de la parte corta de la curva mencionados como el Bonar 20 y Bonar 24 en el escenario electoral negativo para el mercado y en el cual el riesgo país se dispara a 1200 puntos producto de un mal resultado electoral es, según el análisis de Echague, de una baja del 4,2% para l AO20 y de 0,5% para el Bonar 24, los cuales se contrastan con el 8,4% y 10,5% de potencial ganancia que tendrían dichos bonos ante un escenario favorable en el plano electoral.

Según los números de Consultatio Investment, la conveniencia de alargar duration más allá del Bonar 25 se sesgan negativamente conforme se alarga el plazo ya que por ejemplo, el Bonar 37 arrojaría una pérdida de 20,9% ante un mal resultado electoral y en el cual el riesgo país iría a 1200 puntos. Dicha baja no quedaría compensada con un buen resultado si es que el riesgo país apunta a niveles de 600 puntos ya que ante tal escenario, invertir en el bono arrojaría una ganancia de 18,1%. Lo mismo ocurre en el Para, DICA, Century, etc y en los cuales, la potencial ganancia no compensa del todo el riesgo de pérdida asumido al invertir en dichos activos.