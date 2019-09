¿Cómo impacta la suba del petróleo en los activos argentinos?

Los mercados internacionales amanecieron con la noticia de un ataque a las reservas de petróleo del mayor productor global, Arabia Saudita. Así el precio internacional del WTI saltó ayer casi un 15%, mientras que el del Brent se disparó 13%.

En Wall Street, los tres principales indicadores cerraron en baja: el Dow Jones bajó 0,52% y quedó en 27.076,82 puntos, el S&P 500 perdió 0,31% y se ubicó en 2.997,96 unidades, y el Nasdaq en el que cotizan las principales compañías tecnológicas, retrocedió 0,28%, hasta los 8,153.54 puntos.

"Es la mayor suba en 30 años. Desde la Guerra del Golfo que no vemos que sube el petróleo tanto en un sólo día. Estos atentados lo que hicieron es cortar a la mitad la producción. Desde ese punto de vista no me parece que la reacción de los mercados internacionales haya sido exagerada", apuntó José Bano, de Invertir On Line.

A nivel general, la suba del precio del crudo puede generar mayor inflación en la economía estadounidense. "Esta semana hay una reunión de la Fed, donde se espera que haga alusión al tema del petróleo para justificar su decisión de mantener las tasas", señaló Neffa. "Este nuevo panorama no es bueno para las economías emergentes, pero a la Argentina le pega de costado, ya que está inmersa en sus propios problemas estrucuturales", dijo.

Mientras las bolsas del mundo se acomodan a un nuevo escenario con mayor escasez del hidrocarburo, el mercado local logró desacoplarse de la tendencia negativa y comenzar la semana en alza.

El S&P Merval operó toda la rueda en positivo, para terminar con una suba de 1,8%. Así el principal indicador de la bolsa porteña cerró en 30. 680 puntos, aunque según operadores con un volumen acotado de negocios.

Entre las acciones que mas subieron se destacaron Pampa Energía, que ganó 6,8% un 7,7%, seguida por Transportadora de Gas del Sur, que avanzó 5,88%. Para Gustavo Neffa, de Research For Traders: "El sector más atractivo de la renta variable local sigue siendo el petrolero. Ayer vimos que se achicó la brecha entre el dólar oficial y el contado con liquidación, por lo que acciones como Petrobras y Tenaris terminaron en baja. Pero el atractivo del sector petrolero se vio en el apetitio por Pampa Energía, Tenaris e YPF, y también se reflejó en Wall Street".

Los ADRs también se movieron todas en sendero positivo. Pampa Energía se ubicó a la cabeza, al saltar 9,7%.

De mediano plazo, la suba del crudo sólo puede complicar las intenciones del Gobierno para congelar el precio de los combustibles, como una medida para palear la inflación. "Evidentemente acrecienta el problema de haber congelado el precio doméstico tras las PASO. La medida es por 90 días y si bien se reconoció un subsidio para compensar la suba del crudo, hay una diferencia muy fuerte, marcada tanto por la devaluación como por la suba del precio internacional", explicó Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones.

"Desde ya que es una situación compleja y de emergencia, pero cuanto más amplia la brecha entre el precio local y el internacional, mayor es el costo de resolver el problema hacia el futuro", añadió el economista.