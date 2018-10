Cómo ganar plata apostando por el default de la Argentina

Si usted cree que Argentina puede entrar en default, o que la economía nacional empeorará, puede apostar a la baja de índices (ETF) que siguen la evolución de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street. De este modo, si estos activos bajan 10%, se gana 10%. Pero si suben 10%, uno pierde 10%.

Una característica a tener en cuenta: dado que los papeles de los ETFs cotizan en dólares, una devaluación del peso hace caer el precio del ETF ARGT, aunque las acciones nominadas en pesos no tengan variaciones en sus precios.

Desde el exterior, se puede apostar a la baja de ARGT directamente, con lo que estaría ganando si baja el conjunto de esta cartera.

En particular, existen dos fondos cuyas carteras están inspirada en el índice MSCI All Argentina 25/50, donde predominan en su composición Mercado Libre con 22% y Tenaris con 17%, mientras Grupo Financiero Galicia, Globant e YPF tienen 5% cada uno.

También se puede apostar a la baja de cada una de las empresas por separado, o armar su propia cartera entre las empresas disponibles.

Pero para no tener que elegir en cuáles empresas invertir, existen alternativas que permiten acceder a carteras diversificadas de empresas argentinas (o de alta exposición al mercado argentino) a través de fondos de inversión que cotizan en la bolsa de valores estadounidense, y que se encuentran al alcance de cualquier persona que posea una cuenta de broker.

Hay que aclarar que no se toma en cuenta al Merval, que tuvo una baja de 50,9% en dólares en lo que va del año, sino siempre a certificados conocidos como ADRs y a empresas argentinas que cotizan en Estados Unidos.

“Cada broker diseña su propias herramientas para que los inversores puedan apostar a la baja de una acción. Interactive Brokers, uno de los brokers más grandes y más económicos de Estados Unidos, interpreta que uno está queriendo apostar a la baja de una acción cuando carga una orden para vender un papel que uno no posee en cartera”, señala Sebastian Ortega, director del fondo GRIT de South Ventures, que utiliza estrategias de cobertura para protegerse de la bajas de los mercados e incluso para obtener rendimientos de ellas.

“Este año apostamos a la baja de Italia, justo al comienzo de la crisis desatada por desacuerdos políticos en momentos en que la economía se encontraba muy vulnerable: alto nivel de deuda, incremento del déficit y del desempleo”, explica.

Hoy es posible apostar a la baja de cualquier papel que tenga un mínimo de liquidez en el mercado. Dado que el mercado de valores de Estados Unidos tiene más de 8.000 papeles, el inversor tiene un enorme abanico de posibilidades para apostar a la baja de acciones, fondos cotizantes que representan a países, al oro, al petróleo y prácticamente a todo lo que se le ocurra. Pero al igual que cuando invierte con expectativas hacia el alza en el precio de un activo, es conveniente hacerlo sólo cuando uno tiene suficiente confianza en su análisis, ya que cuando uno apuesta a la baja, la ganancia es limitada (los papeles no bajan más del 100%) pero la pérdida puede ser ilimitada.

Si no quiere usar esta posibilidad para sus finanzas, al menos la puede invocar para cortar esas conversaciones que no terminan nunca, en donde alguien asegura que lo peor está por venir: “Si realmente está tan seguro de la próxima caída ¿por qué no apuesta su dinero en ello?”.