Cómo es la fórmula para comprar dólares en la Bolsa a sólo $ 6

¿Para qué ir al banco y pagar $ 15 por dólar, si se van a guardar en el Colchon Bank? O, peor, estar pagando el mantenimiento de una caja de seguridad para atesorar esos billetes y los gastos asociados a ese servicio.

A través de una sociedad de Bolsa, o mediante una cuenta comitente en el área de Inversiones del banco donde uno tiene cuenta, es posible comprar dólares a tan sólo $ 5,92. Claro que esas divisas se recibirán recién el 31 de diciembre de 2038, que se cuando vence el bono Par.

O sea, se invierten $ 5.920 hoy y dentro de 22 años se reciben u$s 1.000, pero con la ventaja de que se puede vender en cualquier momento, ya que tiene un mercado secundario.

El Par es un bono emitido por el gobierno nacional que se puede comprar en pesos y tiene una renta en dólares del 6,8% anual. Se amortiza en 20 cuotas semestrales y, hasta el 2019, paga un cupón del 2,5% cada seis meses, renta que se eleva desde ese año hasta el 2029 al 3,75%, y desde entonces hasta su vencimiento, en 2038, del 5,25%.

Ahora, si no se quiere esperar tanto, se puede optar por el Discount, un título que está denominado en dólares, regido por la ley argentina, que paga una tasa del 8% anual.

Se amortiza en 20 cuotas semestrales el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año, comenzando el 30 de junio de 2024. Si se espera hasta su vencimiento, el 31 de diciembre de 2033, se estaría comprando dólares a $ 7,27.

Vender en cualquier momento

En todos los casos, hay que tener en cuenta que no es condición sine qua non mantenerlos hasta su vencimiento, sino que se pueden vender en el mercado en cualquier momento, e incluso salir ganando ante una suba en el precio del bono, que tienen la ventaja de estar exentos del impuesto a las ganancias para personas físicas, del IVA y de bienes personales.Ahora, si no se quiere aguardar tantos años para hacerse de los billetes, pero sí se tiene paciencia hasta el 7 de mayo del 2024, se pueden conseguir divisas a $ 10,35 con la adquisición del Bonar 24. Este bono de la nación argentina en dólares tiene un rendimiento del 7,85% anual y paga un interés semestral. La amortización se realiza en seis cuotas anuales y consecutivas, comenzando en el 2019.Otra alternativa a más corto plazo es el Bonar 20, que vence el 8 de octubre de 2020, tiene una TIR del 6,8% anual en dólares y es una forma de comprar billetes a $ 11,36.Para los más impacientes, hay otras opciones, aunque con un valor más alto de la divisa, desde ya, pero igualmente más económica que comprar el dólar hoy en el banco.Hay que aguardar apenas un año y monedas para recibir los codiciados billetes estadounidenses, que se embolsarán el 17 de abril del 2017, cuando sea el vencimiento del Bonar X. Así es como se denomina en la jerga financiera al bono de la nación argentina en dólares, emitido por el gobierno en el 2007, que tiene una rentabilidad fija del 7% anual. El interés es semestral y se amortiza al vencimiento.El dólar Bolsa es otra forma de hacerse de divisas, pero en este caso en el acto, mediante la compra de bonos en pesos y su posterior venta en dólares. Hoy hay que pagar $ 14,40 para tener acreditados los billetes en la caja de ahorro a los tres días hábiles, contra $ 14,63 del promedio de los bancos.