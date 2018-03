Cómo es el mecanismo para poder cobrar los cupones de los bonos

Los que compren ahora el bono DICY deben realizar un trámite Banco Nación Fideicomiso para prendar los bonos y tener derecho al cobro de los cupones impagos (recibiendo dólares billete).

"Una vez resuelto el tema con los holdouts y liberado el pago de los cupones, los bonos quedarían libres para su venta si así se deseara. Mientras tanto uno puede ir cobrando los cupones que paga el bono (así como los impagos) a través de este fideicomiso", detalla Federico Suárez, de Invertir En Bolsa.



"El Instituto Argentino de Mercado de Capitales nos confirmó el derecho a cobro de los cupones no pagos de los compradores del DICY. Además, podemos deducir por el precio del bono, cuya cotización es más alta que la del DICA, ya que dentro del precio se encuentran incluidos estos cupones a cobrar", agrega.

Mariano Sardáns, CEO de FDI, explica cómo es el mecanismo: "El bonista interesado tiene que pedir en Caja de Valores un certificado de tenencia de los títulos que le interesa cobrar (por ejemplo, DICY) y además tiene que prendarlos a favor de Nación Fideicomisos.

Con ello tiene que firmar un documento donde se compromete a no iniciar acciones legales contra el Estado y a no vender el título (aunque esto no es posible dado que está prendado).

Con los papeles presentados, Nación Fideicomisos le pagaría a cada bonista en su cuenta bancaria los cupones atrasados (el único que quedaría sin cobrar es el de los bonos Discount del 30 de junio de 2014, ya que el gobierno le había dado el dinero al BoNY). A partir de entonces, los bonos se cobrarían en fecha".

La contrapartida financiera más importante es que el bonista debe prendar los títulos a favor de Nación Fideicomisos. Eso implica que uno no puede venderlos ni darlos en garantía (tomar caución con ellos).

"Para hacerlo es necesario levantar la prenda primero y eso ocurriría principalmente bajo tres supuestos: que se arregle la situación con el BoNY, que se ingrese a un eventual canje de deuda, o bien que el bonista se arrepienta y quiera volver atrás. Este punto es importante porque si uno se encuentra en la necesidad y quiere vender el título puede levantar la prenda devolviendo los cobros percibidos", concluye Sardáns.