Cómo es el bono de la petrolera de Galuccio que permite comprar dólares a futuro a precio ventajoso

¿Qué se puede hacer hoy con $ 20.000? Si el inversor tiene paciencia y espera cuatro años, podrá obtener dólares al tipo de cambio oficial de la Comunicación A 3500, lo que a precio actual es de $ 61,66.

¿Por qué debe esperar cuatro años? Porque Vista Oil & gas, la compañía del ex YPF, Miguel Galuccio, licitará hoy una obligación negociable con vencimiento en 48 meses.

La inversión mínima es de u$s 300, que se puede hacer en pesos al tipo de cambio oficial. Paga intereses semestralmente en dólares, cuya tasa no está definida, pero "puede estar en el orden del 3%", según estimó Gustavo Neffa, director de Research for Traders.

Habrá un mercado secundario, por lo tanto el ahorrista podrá salir desde el día uno, pero si ingresó con pesos debe salir con pesos, ya que para hacerse de divisas deberá esperar hasta su vencimiento, en cuatro años.

La emisión es de u$s 50 millones, pero Neffa duda si llegarán a captar todo lo esperado, por lo tanto es probable que esta ON no sea del todo líquida, sino que tenga una liquidez media baja para quien quiera salir por el mercado secundario, antes de que finalice.

Otra de las ventajas es que, al finalizar, los dólares pueden ser depositados al inversor directamente en una cuenta del exterior, por lo que no necesitaría hacer contado con liquidación para enviar las divisas al extranjero, en caso de que lo desee.

Varias compañías lanzaron sus ON en pesos, lo que provocó que muchos inversores hicieran contado con liquidación inverso, o sea traer dólares del exterior para la Argentina, de modo de poder entrar en pesos en estas obligaciones negociables.

Para Neffa, esto fue lo que hizo descender al CCL hasta $ 82 y al dólar MEP apenas por arriba de los $ 80.