Cómo el BCRA vendió más de u$s 1000 millones de reservas tras las PASO

El resultado de las PASO fue adverso para el Gobierno, que sufrió una dura derrota en las urnas que se trasladó la semana siguente al mercado.

Desde entonces, el Banco Central (BCRA) ya vendió más de u$s 1000 millones de sus reservas para sostener el precio del billete que llegó a tocar los $ 63 y luego logró estabilizar en los $ 57 hasta hoy.

En la semana post PASO, la entidad que dirige Guido Sandleris colocó u$s 112 millones el lunes 12, u$s 150 millones el martes 13 y u$s 248 millones el miércoles 14. De esta forma totalizó u$s 256 millones.

En la semana siguente, la entida vendió un total de u$s 256 millones comprendidos en u$s 112 millones el martes 20, u$s 94 millones el miércoles 21 y u$s 50 millones el viernes 23.

Ayer la entidad no vendió reservas, mientras que hoy ya colocó u$s 300 millones en seis bloques de u$s 50 millones.

De esta forma, la entidad ya lleva vendidos u$s 1059 millones.