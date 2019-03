Cómo cubrirse en un escenario de dólar y tasas de interés altas

Pese a las elevadas tasas de interés, el dólar parece no tener freno. Hoy volvió a marcar un nuevo récord , que llevó a que el tipo de cambio operar a un paso de los $ 45. En medio de este escenario de máxima incertidumbre, analistas de marcados consultados por El Cronista aconsejaron cómo pueden cubrirse los inversores.

"En este contexto de suma volatilidad, por un lado por el frente externo, donde los inversores están descontando una desaceleración de las economías de Estados Unidos y Europa, eso está generando cierto castigo a las monedas emergentes que sufren devaluaciones y genera un contagio al peso argentino. A eso se suma la coyuntura local, con elecciones inciertas, miedo que regrese el populismo y además priorizan las malas noticias macroeconómicas como una inflación que no baja, volatilidad del tipo de cambio y tasas altas, recomiendo ubrirse en dólares y esperar que pase la tormenta", sostuvo el director de Portfolio Personal Inversiones, Pablo Castagna.

"El instrumento elegido es sin duda las Letes. Las que vencen en agosto y septiembre rinden aproximadamente 4% anual en dólares y tiene mercado secundario, esto significa que se pueden comprar o vender antes del vencimiento pactado", aconsejó Castagna.

Según el analista de mercados y economista en jefe de Estudio Eco Go Federico Furiase "la cartera de pesos, y los que apuestan a que la liquidación de los dólares de la cosecha y la venta de dólares del Tesoro pueden calmar las aguas en la ancha avenida de la zona de no intervención. Con un tipo de cambio real de entrada más alto, los bonos que ajustan por inflación más tasa real de 9/10% es una opción, la inercia, la suba de tarifas y la suba del dólar pueden dejar una inflación más alta de las expectativas break even implícitas en la curva CER".

"La Badlar también tiene margen de upside, en este esquema monetario donde la velocidad de reacción de las tasas pasivas a la Leliq viene con rezago, con lo cual bonos que ajustan a Badlar más spread pueden tener valor", amplió.

Para Furiase "estamos en contexto de viento de frente en emergentes, riesgo político local e incertidumbre en torno a la evolución de los pasivos remunerados del Banco Central (BCRA) con vencimientos muy cortos y que vienen creciendo rápido a estas tasas de interés, con lo cual es clave diversificar el riesgo cambiario de la cartera con bonos en dólares de corto plazo, que vienen muy castigados por la prima de default que hoy pricea el mercado frente al riesgo polítioco, con baja duration para moderar la exposición a la suba de la tasa del mercado, que paguen buen cupón (bonar 24 por ejemplo), en un 2019 donde el financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) aleja los fantasmas del default".

Según contextualizó el gerente de inversiones de Invertir Online, José Ignacio Bano, "estamos en un escenario complicado tanto en Argentina como en el resto del mundo". En ese contexto, planteó que el inversor primero debe elegir quien es su enemigo, sí es la inflación o el dólar, y protegerse de uno de esos dos".

"Estando en Argentina, cobrando en pesos y gastando en pesos, el enemigo es la inflación. Y como el dólar pega en la inflación en algún momento también el inversor se va a estar resguardando del tipo de cambio", señaló.

"Las Lecer, son alternativas en pesos muy sencillas para protegerse", recomendó.

En cuanto a las opciones en dólares, Bano destacó que "hay fondos comunes de inversión en dólares que cada vez más están buscando protección en activos financieros. Y sino otra alternativa es empezar a invertir directamente en Estados Unidos, con una base de u$s 2500 para inversores calificados, donde hay alternativas infinitas de inversión".