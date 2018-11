Cómo comprar dólares entre 5% y 75% más barato

Fue un año en el cual los inversores buscaron fuertemente dolarizar sus portafolios, alentados por la corrida cambiaria y la crisis económica que llevó a que el dólar pegara un salto de más del 100% en el 2018, alcanzando niveles superiores a los 41 pesos.

Las dudas que generó la crisis y la incertidumbre de cara a un año electoral hacen que la dolarización de carteras sea una constante en la actualidad y probablemente el panorama se repita en 2019. Por ello, resulta interesante analizar a que tipo de cambio se pueden dolarizar los portafolios invirtiendo en títulos públicos en el mercado local.

Gonzalo Gómez Pizarro, presidente de Argentina Valores (AVSA) elaboró un análisis de a que tipo de cambio se puede dolarizar una cartera mediante la compra de bonos en el mercado local y quedándoselos hasta el vencimiento.

El supuesto más importante a considerar es que el país no entre en default, es decir, que pague el 100% de su deuda.

“Bajo este último supuesto para el inversor que no necesite la tenencia de los dólares billetes hoy, pero que si los quiera tener en un futuro, se puede dar el lujo de comprar hoy dólares con un descuento muy interesante dependiendo el tiempo que pueda esperar la entrega de los billetes”, explicó Pizarro.

A modo de ejemplo, precisó que quien puede esperar al 29 de marzo de año próximo comprando una Lete, hoy los dólares los estará pagando a $ 34,3, en lugar de los $ 36,40 en promedio en bancos, es decir, 5,5%.

“Yéndonos al otro extremo quien puede esperar 28 años, y quiera comprar por ejemplo u$s 1000 que le van a ir dando de a u$s 12 por semestre y una entrega final de u$s 330 en el 2046, comprando un Bonar 2046 (AA46), pagará $ 9300 por los u$s 1000, es decir, un $ 9,30 por dólar o un 75% más barato que en el promedio de bancos”, agregó Pizarro.

En el gráfico se muestra para cada título público, cuanto cuesta el dólar en función de la espera promedio para la recepción de los mismos. “Es buen ejemplo de aquel principio de que a mayor plazo, mayor beneficio. Quien puede esperar más y asumir el riesgo de que eventualmente no se paguen los títulos, si se pagan, tendrá ese importante beneficio adicional”, sostuvo.

En su análisis, se desprende que, aquellos que no quieran esperar hasta 2046 y busquen un plazo intermedio, comprando el Bonar 20 y quedándose hasta el final, estarían dolarizándose a un precio del dólar de 30.50 pesos aproximadamente, es decir, un 16% menos que en el banco.

Para el caso del Bonar 24, el inversor estaría comprando dólares en la bolsa casi un 25% mas barato que en los bancos y para el bono DICA a 2033, la compra de dólares se estaría haciendo con un descuento suprior al 45% respecto al precio de los bancos, cercanos a los $ 17.