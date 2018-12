Cómo comprar Letes, una forma de obtener dólares más baratos

El Gobierno relizará esta semana la óltima licitación de Letras del Tesoro en dólares (Letes) del año. Esta vez son instrumentos a 196 días (vencen el 28 de junio) y tendrán un retorno garantizado equivalente al 4,75% nominal anual.

Según informó el Ministerio de Hacienda, las Letes tendrán un precio máximo de u$s 975,13 por cada u$s 1000 nominales. Como es un instrumento en el que el rendimiento es la diferencia entre el precio de suscripción y el valor nominal, la tasa implícita es más alta cuando más bajo es el valor de suscripción. Con el precio máximo de u$s 975,13, el Gobierno garantiza como piso una tasa nominal anual de 4,75%.

Las Letras pueden suscribirse en dólares o en pesos. Si es en moneda local, se tomará el valor oficial del dólar mayorista (Comunicación A 3500 del Banco Central) del mañana.

En cierta forma, se pueden comprar mil dólares a un costo de u$s 975,13 (o menos) y a precio de dólar oficial, aunque el inversor recién obtiene los billetes al vencimiento.

Si se toma como referencia el cierre del viernes en el mercado mayorista (lo que sólo valdría si mañana el dólar mayorista cerrara a ese mismo valor), y con el precio máximo garantizado por Hacienda, con $ 36.470 un inversor podría comprar u$s 1000, lo que equivale a decir que estaría pagando $ 36,47 por dólar (contra los más de $ 38 que cuestan en la City y los más de $ 42 proyectados por los analistas para dentro de seis meses), aunque tendría que esperar a fin de junio para recibirlos.

Lo cierto, es que las Letes permiten recibir una tasa en dólares (en este caso, del 4,75% anual o superior) en un instrumento que los analistas consideran como de muy bajo riesgo por ser emitidas por el Tesoro Nacional.

Cómo comprar Letes

El primer paso para invertir en Letes es tener una cuenta en dólares en un banco o en una sociedad de Bolsa. Algunas entidades financieras ofrecen la posibilidad de comprar Letes a través de homebanking y por vía telefónica.

El monto mínimo para comprar Letes arranca en u$s 1000.

Una vez que la Letra vence, devuelve el capital invertido y el interés en dólares. Esta suma de dinero es depositada en la cuenta comitente de sociedad de Bolsa o de banco del inversor.

Una de las claves del boom de las Letes es que permiten dolarizar el portafolio a un precio más bajo que el que ofrecen los bancos de la City.

Por sus rendimientos y el bajo riesgo, se convirtieron en uno de los instrumentos financieros más demandados en el mercado, sobre todo, por los inversores conservadores. Su única contra, podría decirse, es el tiempo que hay que esperar para hacerse con los billetes.

La licitación de esta semana

La recepción de ofertas comenzará a las 10 del martes y finalizará a las 15 del miércoles. Tendrá un tramo competitivo (en el que los inversores pueden hacer ofertas con indicación de precio), y otro no competitivo (en el que las ofertas sólo mencionan el monto de Letes a adquirir, a la tasa que se determine por precio de corte y que en esta ocasión el Gobierno garantiza que será del 4,5% o superior).

Como viene haciéndolo, el Ministerio de Hacienda dejará sin efecto en la licitación la restricción de que lo adjudicado en el tramo no competitivo no pueda superar a lo adjudicado en el no competitivo. Así, se permite tomar todas las ofertas del “no competitivo” sin necesidad de convalidar una tasa más alta en el “competitivo”.