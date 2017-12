Cómo bajar la inflación: la comparación de Calvo entre Volcker y Sturzenegger

El economista y profesor de la Universidad de Columbia Guillermo Calvo realizó hoy una comparación entre la gestión de Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y Paul Volcker, exdirector de la Reserva Federal, en su lucha contra la inflación mediante el uso de la tasa de interés.

Invitado a la Conferencia Internacional de Economía y Finanzas 2017, organizada por el Banco Ciudad, Calvo planteó que la mayoría de los planes de estabilización utilizaron “la tasa de cambio como ancla” y resaltó que “aún los que terminaron con éxito tuvieron varios episodios fallidos”.

“Hoy día la mayoría de los países con baja inflación utilizan la tasa de interés como instrumento central de su política monetaria”, afirmó. “Primero hay que anclar con tasa de cambio y una vez que se domina eso, se empieza a usar la tasa de interés. No al revés. Usar la tasa de interés no garantiza que la inflación baje”, agregó.

Durante su extensa presentación, el economista buscó un ejemplo en que la tasa de interés se haya utilizado como instrumento para luchar contra la inflación crónica y señaló que “uno de los casos más salientes es la experiencia de Volcker en Estados Unidos”.

La comparación entre Volcker en EE.UU. y Sturzenegger en Argentina

“En Estados Unidos venían de 10 años con inflación alta que no sabían cómo parar, asociada a los precios del petróleo, y la Argentina venía de la “Década Ganada”, arrancó el economista.

“Ambos banqueros centrales, Volcker y Sturzenegger, iniciaron su mandato con un nuevo presidente de la República, (Ronald) Reagan y (Mauricio) Macri, sin ningún antecedente en parar la inflación. Desde el punto de las condiciones iniciales, hay coincidencias”, aseguró.

En esta línea, Guillermo Calvo explicó que “en los dos experimentos, la tasa de interés era mucho más elevada que la inflación del momento”.

Reserva Federal de los Estados Unidos

“La moneda se aprecia mucho, y de forma muy importante en Estados Unidos. Aumenta el déficit fiscal y la cuenta corriente empeora mucho. La deuda pública aumenta enormemente y la inflación se va, aunque no instantáneamente. Tardó un año y medio. Mientras tanto, el proceso estuvo acompañado por una recesión inicial”, relató el economista.

“Hay ciertos paralelos. La experiencia de Volcker fue un éxito y estuvo acompañada de muchas cosas que acá se asocian”, agregó a continuación.

Sin embargo, el economista destacó que existe una gran “diferencia” entre la experiencia estadounidense y la argentina: la clausula gatillo y el crédito al sector privado.

Las diferencias

“Volcker contrae fuertemente el flujo de capitales privados y además no tuvo clausula gatillo, que es hacer los salarios flexibles. La tasa de interés es un instrumento que funciona si hay cierta inflexibilidad de precios y salarios. Si no tengo un ancla nominal, puede irse a cualquier lado”, indicó.

Respecto al crédito al sector privado, señaló: “Con Volcker el déficit fiscal llega a casi 6% del producto y luego se recupera. El flujo del crédito al sector privado se contrae y cae del 12% al 6%. El sector público absorbe el crédito y al privado le pega fuerte. Esa es la fuente de la recesión que tuvieron”.

Mientras tanto, en la Argentina, marcó que “la tasa de expansión mensual es muy superior a la del crédito. Los precios, posiblemente por estas regulaciones y la clase gatillo, están debilitando la tasa de interés”.

Por último, el economista indicó que “el talón de Aquiles” de estos procesos desinflacionarios es la “credibilidad”. “En la Argentina hay restricciones políticas asociadas a la clausula gatillo y la fuerte aversión al desempleo, en un escenario en que la tasa de cambio es flexible”, observó.

“Si sigo subiendo la tasa de interés y no me creen, entro en una anomalía peligrosa donde la inflación vuelve a subir, aunque no digo que esto esté sucediendo acá”, aclaró.

Asimismo, recomendó que la Argentina debería buscar otros instrumentos para fortalecer su política monetaria, pero sin abandonar los que utiliza ahora.