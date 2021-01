Cómo armar con Cedears una cartera para replicar los rendimientos del S&P500 y el Nasdaq

Los inversores en Wall Street cada vez más se avocan a invertir más en fondos que replican los índices en vez de invertir en fondos gestionados activamente por portfolio managers. En Argentina también puede hacerse. Los inversores pueden invertir en Cedears y armar así carteras que repliquen al selectivo S&P 500 y al Nasdaq.

De alguna manera, el inversor entiende que los gestores de activos no podrán ganarle al mercado (obtener retornos superiores al índice), a la vez que los costos de inversiones en Exchange Trade Funds (ETF) resultan más bajos respecto de las inversiones en fondos mutuos. Por esto, estos últimos han perdido protagonismo y lo han ocupado los ETF.

En los últimos 10 años, los fondos de acciones pasivos (que replican el índice) han visto ingresos de capitales por más de u$s 2 billones, mientras que los fondos tradicionales han visto salidas de fondos por más de u$s 1,5 billones, según el proveedor de datos EPFR. Ahora hay más de u$s 12 billones en fondos indexados a nivel mundial, ya sea fondos mutuos pasivos o ETF.

Los inversores locales pueden acoplarse a esta tendencia global mediante inversiones en Cedears. A lo largo de 2020, los inversores en argentina encontraron en los Cedears una vía para diversificar los riesgos dentro de las carteras, junto con la posibilidad de dolarizar los portafolios. De esta manera, los ahorristas logran incorporar riesgos globales a carteras locales. A su vez, existe la posibilidad de diseñar carteras para replicar a los principales índices del mercado norteamericano, tanto el S&P500 como el Nasdaq.

Los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentino) son activos que cotizan en el mercado local, y representan acciones (o su fracción correspondiente según sea el ratio de conversión) de empresas extranjeras.

“Comprando Cedears, uno invierte en la empresa extranjera, y logra diversificar su posición sin la tenencia del papel que cotiza afuera. Lo que se negocia, exactamente, es el certificado. La cotización del Cedear dependerá no solo de la evolución del activo subyacente (la acción externa), sino también del movimiento del tipo de cambio (CCL). En consecuencia, la evolución de la brecha entre el CCL y el oficial es captado por el precio en pesos del certificado, con lo que es una forma de mantener dolarizada parte de una posición”, explicaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Actualmente en el mercado local se operan más Cedears que acciones argentinas. De hecho, con datos hasta finales de diciembre, el 63% del volumen en renta variable fue destinado a Cedears mientras que solo el 37% restante se orientó a acciones argentinas.

Los analistas de PPI elaboraron un informe en el que destacan cuales son los Cedears más operados. En el listado resaltan MercadoLibre (13%), Apple (12%), Tesla (6%), Barrick Gold (4%), Alibaba (4%). Amazon , Coca Cola, Disney y Microsoft, con un 3% del total cada una.

¿Cómo replicar el S&P500?

Manuel Carpintero, portfolio manager de Nash Inversiones, entiende que luce recomendable armar una cartera para replicar el S&P, sobre todo para aquellos que busquen una cartera más pasiva (buy & hold) sin tener riesgo activo, es decir, para no sub ponderar o soberponderar sectores del índice.

“Para replicar el S&P me parece que lo más acertado es mirar la ponderación que tiene cada sector en el índice y buscar copiarla. Es decir, la ponderación por acción va a ser distinta, ya que no hay Cedears de las 500. Pero buscaría replicar la ponderación sectorial. Luego, ver qué Cedears disponibles hay en cada sector y tratar de representar el sector con los Cedears más ponderados de cada uno. No es una forma perfecta, pero creo que el foco está en tener exposición lo más similar posible por sector”, dijo el especialista.

Los analistas de Cohen diseñaron una cartera para poder replicar el índice S&P500 mediante la inversión en Cedears. De esta manera, se crea un portafolio que dependerá de la evolución del contado con liquidación y que también flucturará similar a lo que ocurra con el principal índice de referencia de Wall Street. Es decir, el S&P500.

“Nuestra cartera recomendada “CEDEAR A” busca replicar su rendimiento con acciones de empresas líderes que forman parte del índice mencionado y se encuentran disponibles en el mercado argentino. La cartera se compone de 17 Cedears que cuentan con elevada liquidez y se encuentran diversificados entre negocios cíclicos, estables y en crecimiento de Estados Unidos”, explicaron desde Cohen.

La cartera consta de invertir un 8,2% en Microsoft, 8,2% en Intel, 7,5% en Apple, 7,6% en Google y 8,3% en Amazon. De esta manera, el inversor se posiciona en casi 40% del portafolio en acciones de crecimiento. Para replicar el S&P500, desde Cohen además favorecen posicionar un 29% en acciones de negocio estable, es decir, en Cedears de Johnson & Johnson (7,6%), Pfizer (7,3%), WalMart (6,3%), Procter and Gamble (3,6%), y CocaCola (4,1%).

El restante 31% de la cartera debería ser invertida en acciones de sectores cíclicos para que la cartera total pueda replicar de cerca el S&P500. Así, desde Cohen aconsejan invertir el 6,1% en Citigroup, 8,8% en JP Morgan, 2,4% en AT&T, Boeing (3,9%), General Electric (4,6%), Exxon Mobil (2,8%) y US Steel (2,6%).

¿Cómo replicar el Nasdaq?

El sector tecnológico tuvo una performance mucho mejor respecto de las ganancias que se registraron en el S&P500 ya que se vio beneficiado por la pandemia y las cuarentenas aplicadas en EE.UU. y a nivel global. Los inversores locales pueden armar una cartera para poder replicar el índice Nasdaq de manera pasiva.

Paulino Seoane, senior trader de Balanz, afirmó que analizando la correlación del último año de las distintas acciones y el Nasdaq, se pueden diseñar un portafolio con Cedears que siga de cerca la dinámica del índice.

“Las acciones de Apple, Facebook, Paypal, Adobe, Google, Microsofit, Nvidia, Tesla y Amazon, muestran una correlación de entre el 89% y 97% con respecto al índice Nasdaq. Para aquellos que busquen armar un portafolio en Cedears de bajo monto y alta correlación, estableciendo como hipótesis inicial un portafolio equal-weight recomendamos una cartera de no más de $ 22.000 y cuatro papeles. Sugerimos comprar tres Cedears de Apple ($ 5500), un Cedear de Facebook ($ 5190), un Cedear de Paypal ($ 4300) y dos Cedears de Adobe ($ 6400). Este portafolio muestra una correlación con el índice Nasdaq del 97%”, explicó el senior trader de Balanz.