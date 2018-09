Cómo actuará el Central ante la volatilidad en el precio del dólar

El Nuevo presidente del Banco Central, Guido Sandleris, establecerá un nuevo mecanismo de intervención en el mercado cambiario y así actuará ante las variaciones abruptas del precio del dólar.

“Los movimientos del tipo de cambio permiten que los países se adapten a los shocks externos. Esto no implica que una volatilidad excesiva no sea problemática, por lo que aplicaremos una política de intervención cuando el tipo de cambio alcance niveles muy altos”, indicó el funcionario en conferencia de prensa.

Las medidas fueron consensuadas con el Fondo Monetario Internacional luego de que el directorio preaprobó una ampliación del préstamo pedido y que alcanzará los u$s 57.000 millones.

La autoridad monetaria va establecer una zona de no intervención y sí lo hará si sale fuera de esa zona. Si se supera ese rango, el Central contará con herramientas muy poderosas de intervención, destacaron desde el Gobierno.

“La zona de no intervención será entre 34 y 44 pesos por dólar. Si el peso se deprecia de tal forma que se encuentra por encima del límite de no intervención, el BCRA venderá hasta u$s 150 millones para aportar liquidez al mercado”, sostuvo Sandleris.

En el caso de que el precio del dólar baje con fuerza y se ubique por debajo de los $ 34 para la venta, la autoridad monetaria también intervendrá pero en ese caso lo hará mediante compras de divisas en el mercado mayorista.

“Somos conscientes de lo que significa una excesiva apreciación del tipo de cambio. Si el tipo de cambio se encontrara debajo de la zona de no intervención, el BCRA podrá comprar reservas internacionales y podrá decidir si esterilizarlas. Los límites no serán fijos, variarán en el tiempo y deben interpretarse como guías sobre cómo puede interpretarse”, explicó Sandleris.

Cómodo

El presidente del Banco Central señaló que se encuentra “muy cómodo” con el nivel actual del dólar, ubicado en torno a los 40 pesos. “Estamos muy cómodos con el nivel que tiene el tipo de cambio en la actualidad, por eso está en el centro del rango mencionado”, de entre 34 y 44 pesos, señaló el funcionario.

En tanto, indicó: “Al pasar a un esquema donde el objetivo es que la base monetaria no crezca, el Banco Central deja de fijar la tasa de interés”. “El nuevo régimen de política monetaria implica que la tasa de interés fluctuará diariamente”, subrayó Sandleris.