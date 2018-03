Qué hacer ante el robo de identidad en tarjetas de crédito o débito

Desde el Gobierno impulsan con fuerza el aumento de la bancarización pero de la mano crecen los fraudes por medio electrónicos. El robo de identidad en tarjetas de crédito y débito es algo habitual y a continuación se describen una serie de recomendaciones para prevenir este delito.

-Para advertir la posibilidad de estafas no deje de revisar que las compras que aparecen en su resumen sean las que usted hizo.

-Adquiera el hábito de controlar los movimientos de sus cuentas (tarjeta de débito).

-Si advierte alguna compra que no hizo, denúncielo de inmediato al banco.

-Aunque la compra que no hizo sea por un monto pequeño no deje de denunciarla igual. En ese caso podría no tratarse de un error sino de un robo de identidad y una estafa.

-Su palabra negando la compra es lo único que el banco debe exigirle para actuar.

-Si es necesario profundizar una investigación, es responsabilidad del banco que le dio la tarjeta.

-Desde que usted recibe el resumen de su tarjeta tiene 30 días para objetarlo.

-Evite dejar su tarjeta de crédito en local comercial o fotocopia de la misma (solicite su devolución o presencie la operatoria de pago).

-Trate de no conservar en su celular o computadora imágenes escaneadas o fotos de sus documentos.

-Rompa los cupones de compras con tarjeta cuando los tire: contienen todos sus datos.

-No dé información de su tarjeta por teléfono, correos electrónicos, mensajes de texto o whatsapp, ni tampoco en cuestionarios persona a persona. En cuanto a sitios de internet, chequee que se trate de sitios reconocidos.

-Proteja su computadora: siempre optimice y mantenga al día sus sistemas de seguridad.

-Siempre que acceda a un website desconocido, identifique los "candados" que indican que se encuentra en un entorno seguro, antes de ingresar sus datos personales. Además verifique que en el panel de dirección (URL) se vea "https", en lugar de "http".

-No responda enviados desde una compañía de tarjetas de crédito o bancos, en los que se le informe que su cuenta tiene algún inconveniente y le soliciten que envíe sus datos para solucionarlo.

-Lea la información preventiva que le ofrece su banco o compañía de tarjeta de crédito.

¿Cómo actuar si advierte una compra que no hizo?

1-Comunicarse a la línea de atención del cliente de su banco y solicitar el bloqueo inmediato de la tarjeta (los teléfonos están en la tarjeta).

2-Después de esa llamada, envíe una carta a la sucursal del banco y cuente en detalle su reclamo.

3-Recuerde que la ley (Comunicación “A” 5388 BCRA) obliga a las entidades disponer un servicio de atención al cliente.