Comienza la primera licitación del año en la que solo se aceptarán dólares

El Ministerio de Hacienda realizará mañana su primera licitación de títulos públicos, Letras del Tesoro en dólares a 217 días, con una tasa de 4,75% anual, con la novedad de que la suscripción sólo podrá realizarse con esa divisa, y no con pesos, como se hacía hasta diciembre.

Además, desde el Palacio de Hacienda, testearán cuál es el nivel de interés por este título, en medio de un mercado financiero internacional atento a las negociaciones de los Estados Unidos y China y después de que el Riesgo País de Argentina volviera a quedar por debajo de los 800 puntos la semana pasada.

La recepción de ofertas para las Letes comenzará a las 10 del lunes y finalizará a las 15 del martes, informó la cartera que dirige Nicolás Dujovne a través de un comunicado.

Esta es la primera colocación de año y se realiza con el nuevo sistema por el cual, las Letras en dólares deberán comprarse con esa divisa, y no con pesos, al tipo de cambio oficial que cotizaba el día anterior en el mercado mayorista, como se operaba hasta diciembre.

A fines del año pasado, el Ministerio de Hacienda publicó un documento sobre su estrategia financiera para 2019 en el que anunció el fin de la compra de Letes en pesos, algo que liberaba presiones sobre las transacciones del mercado cambiario de contado.

En la licitación de mañana, las Letras del Tesoro en dólares tendrán un precio máximo de licitación, dejándose sin efecto la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo del 100% del adjudicado en el tramo competitivo y, en cambio, se fijó que las ofertas que se presenten en el tramo no competitivo estarán limitadas a un monto máximo de u$s 50.000.

A los fines de participar en el tramo competitivo los precios deberán expresarse por cada u$s 1000 de valor nominal original con dos decimales. El precio máximo para las Letras del Tesoro en dólares estadounidenses será de u$s 972,54 por cada u$s 1000 de valor nominal, el cual equivale a una tasa nominal anual de 4,75%.