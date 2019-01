Comienza el foro de Davos: de qué se trata y quiénes participan

Pero, qué es Davos. El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) fue creado en 1971 por el profesor de economía Klaus Schwab con el objetivo de que los empresarios europeos pudieran aprender de sus homólogos estadounidenses. Los líderes políticos empezaron a asistir al foro a finales de la década de los 1970 y desde entonces se ha transformado en un encuentro anual donde la élite global, no sólo económica sino también política, cultural así como varias ONGs y activistas de todo tipo, se reúne para discutir sobre los problemas del mundo.

Grandes ausentes

La reunión contará con casi 3000 participantes de todas partes del mundo y de todos los ámbitos de la sociedad: el sector privado, el sector público, la sociedad civil, el mundo académico, la cultura y el arte, y la prensa. Entre el 22 y el 25 de enero, ellos se reunirán en la ciudad alpina de Davos para debatir cómo construir una forma mejor de globalización.

La novedad es que muchos de los más importantes mandatarios globales no serán de la partida este año, como Donald Trump, quien fue el invitado de honor en el encuentro de 2018. Tampoco irá una comitiva enviada por él.

El cierre parcial de la administración lo obligó a cancelar el viaje de la delegación de Estados Unidos al Foro Económico Mundial en la estación alpina suiza.

Un portavoz de la Casa Blanca confirmó hace unas horas que los ministros de Finanzas, Steven Mnuchin, y de Comercio, Wilbur Ross, no viajarán a Davos. El presidente Trump ya había cancelado anteriormente su participación en la reunión anual.

La de Trump, no será la única ausencia. Una serie de crisis mantendrá a varios líderes mundiales lejos del Foro, que se realizará en un contexto incertidumbre económica y política.

La inquietud por las disputas comerciales, las complicadas relaciones internacionales, el Brexit, la desaceleración del crecimiento y el temor de algunos a que la economía mundial se encamine hacia una recesión dominarán la reunión alpina.

Casi 3 mil líderes de empresas, gubernamentales y sociedad civil se reunirán en la estación de esquí, pero solo habrá tres jefes de gobierno del Grupo de los Siete países más industrializados: Shinzo Abe, primer ministro de Japón; Angela Merkel, canciller alemana, y Giuseppe Conte, primer ministro italiano.

Emmanuel Macron también faltará a la cita que ocurre en momentos en que trata de responder a las protestas de los “chalecos amarillos”, y Theresa May, primera ministra británica, se está esforzando por encontrar un consenso sobre el Brexit.

El presidente Mauricio Macri tampoco irá esta vez a Suiza porque partirá de gira por India y Vietnam. De todas maneras, Lagarde ya tuvo un encuentro personal con Macri en noviembre en Buenos Aires, en el marco de la Cumbre del G-20.

¿Quiénes participarán?

El participante más joven, de apenas 16 años de edad, es el fotógrafo de vida silvestre sudafricano Skye Meaker. Por su parte, el participante más viejo es Sir David Attenborough, un reconocido locutor de 92 años que se ha dedicado a llamar la atención del público sobre el cambio climático.

Los principales líderes políticos que participarán de la reunión son: Ueli Maurer, presidente de la Confederación Suiza 2019 y consejero federal de finanzas de Suiza; Shinzo Abe, primer ministro de Japón; Jair Bolsonaro, presidente de Brasil; Angela Merkel, canciller federal de Alemania; Wang Qishan, vicepresidente de la República Popular China; Giuseppe Conte, primer ministro de Italia; Pedro Sanchez, primer ministro de España; Barham Salih, presidente de Irak; Mohammad Ashraf Ghani, presidente de la República Islámica de Afganistán; Sebastian Kurz, canciller federal de Austria; Ivan Duque, presidente de Colombia; Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía; Leo Varadkaar, Taoiseach de la República de Irlanda; Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel; Faiez Al Serrag, primer ministro de Libia; Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos; Jacinda Ardem, primera ministra de Nueva Zelanda; Erna Solberg, primera ministra de Noruega; Rami Hamdallah, primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina; Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de Perú; Paul Kagame, presidente de Ruanda; Cyril M. Ramaphosa, primer ministro de Sudáfrica; Yoweri Kaguta Museveni, presidente de Uganda; Nguyen Xuan Phuc, primer ministro de Vietnam; y Emmerson Mnangagwa, presidente de Zimbabue.

Reuters

También se harán presentes tres ganadores del Premio Cristal, reconocidos por aprovechar la cultura para impulsar cambios positivos: la directora de orquestaMarin Alsop, la directora de cine Haifaa Al-Mansour y Sir David Attenborough.

Asimismo, participarán líderes de organizaciones internacionales como: António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas; Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos; Patricia Espinosa Cantellano, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC); Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del Banco Mundial; Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados; Roberto Azevedo, director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC); Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI); y Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

También irán numerosos líderes de la sociedad civil:Yasunobu Aihara, secretario general de la Confederación Japonesa de Sindicatos (Jtuc-Rengo); Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional (CSI); Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam International; Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace International; Denis Mukwege, fundador de Panzi Foundation y ganador del Premio Nobel en 2018; Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch; Marco Lambertini, director general de WWF International; Delia Ferreira Rubio, presidente de Transparency International; Maria Ressa, directora ejecutiva y editora ejecutiva de Rappler.com; Elizabeth H. Shuler, secretaria, tesorera y directora financiera de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO); Peter Sands, director ejecutivo de The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF); Debbie Stothard, secretaria general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); y Luca Visentini, secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

A la participación récord del sector público se suman más de 1700 representantes del sector privado y casi 900 representantes de la sociedad civil, que incluyen líderes de ONG, emprendimientos sociales, el mundo académico, organizaciones sindicales, la prensa y grupos religiosos y de fe. El príncipe Guillermo, duque de Cambridge (Reino Unido) asistirá para hablar sobre su trabajo en salud mental, un tema central de este año.

La Reunión Anual es el encuentro global con mayor participación de las generaciones más jóvenes, ya que asistirán 50 miembros de entre 20 y 30 años de la comunidad Global Shapers del Foro y 100 miembros menores de 40 años de Jóvenes Líderes Mundiales. Hay más información sobre los participantes, como su género, sector, región, nacionalidad y edad, aquí.

¿Cuál es la misión del Foro Económico Mundial?



El Foro Económico Mundial tiene como misión principal mejorar el estado del mundo mediante el análisis del panorama internacional y la identificación de retos, desafíos y oportunidades.

Para ello, el Foro Económico Mundial cuenta con la colaboración de personas influyentes de muy alto prestigio internacional, tanto del ámbito público como privado.



¿Cuál es el tema de este año?

El tema de la reunión de este año es Globalización 4.0: cómo diseñar una arquitectura global en tiempos de la cuarta revolución industrial. Este tema se nutre de dos grandes tendencias. La primera es que este es un momento propicio para la cooperación global, dado que la frustración ante la incapacidad de la globalización de elevar consistentemente los niveles de vida ha dado lugar al resurgimiento del populismo y el nacionalismo. La segunda es que nos enfrentamos a una nueva ola de cambio de la mano de la revolución tecnológica digital. Ahora que el cambio climático presenta una amenaza concreta a nuestro futuro común, debemos encontrar formas mejores de que la economía global funcione. No hay tiempo que perder.

En las palabras del profesor Klaus Schwab, fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial: “Esta cuarta ola de globalización debe centrarse en las personas y ser inclusiva y sostenible. Ingresamos en un período de profunda inestabilidad mundial suscitada por el quiebre tecnológico de la cuarta revolución industrial y el reordenamiento geoeconómico y geopolítico. Necesitamos reunir a representantes de todos los grupos humanos en Davos para invocar la imaginación y el compromiso necesarios para abordar este desafío”.

Los seis grandes debates

El tema de la reunión se abordará en 350 sesiones, casi la mitad de las cuales se transmitirán por Internet. El programa también se enfoca en seis debates críticos: la geopolítica en un mundo multiconceptual; el futuro de la economía; la política tecnológica y de los sistemas industriales; la resistencia al riesgo como promotor del pensamiento sistémico; el capital humano y la sociedad; y la reforma institucional global.

¿Cómo se puede participar?

Puedes ver más de 100 sesiones en vivo aquí o seguir el contenido destacado y las últimas novedades en las redes sociales. También invitamos al público a compartir opiniones y perspectivas a través de la campaña Globalización 4.0, que estará formada por videos cortos (entre 60 y 90 segundos). Consulta las preguntas aquí. Las mejores respuestas se publicarán en las cuentas de Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn del Foro. El hashtag del proyecto es #globalization4.