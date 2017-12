Comercial del Plata trepó 8,4% y el Merval sumó su sexta suba consecutiva

Los papeles de Comercial del Plata treparon 8,49 por ciento, a 4,73 cada uno y lideraron las subas dentro del Merval, que renovó su récord histórico y sumó su sexta alza consecutiva al ganar 0,98%, hasta situarse en las 29.216,22 unidades.

La decisión de Sociedad Comercial del Plata de vender Metrotel por u$s 190 millones, tal como contó El Cronista, apuntaló el apetito de los inversores.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Andes Energía (5,58%), Petrobras Brasil (2,90%), y Tenaris (2,51%).

El total negociado en acciones ascendió a 764.270.547 pesos, con un balance de 81 papeles en alza, 35 en baja, y 3 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 sumó 1,69%, el AY24 ascendió 1,41%, el Descuento en dólares mejoró 1,61%, el Descuento en pesos subió 0,32%, el NF18 se valorizó 0,28%, el Par en dólares creció 1,62%, el Par en pesos saltó 0,90%, y el PR13 progresó 1,27% ($ 400).

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) descendió 0,53% ($ 179), y el TVPP (en pesos) creció 1,83% ($ 11,10).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó en terreno negativo.

En ese contexto, los papeles de TGS cayeron 2,13%, a 23 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registraron los ADRs de Edenor (-2,06%, u$s 49,50), Francés (-1,35%, u$s 25,19), y Cresud (-1,03%, u$s 21,21).