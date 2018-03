Comercial del Plata bajó 3,24% y el Merval cayó luego de tres alzas consecutivas

Los papeles de Comercial del Plata cayeron 3,24 por ciento, a 4,18 pesos cada uno y lideraron las bajas dentro del Merval, que quebró una racha positiva que se prolongó por tres ruedas consecutivas al perder 0,73%, hasta situarse en las 33.001,77 unidades.

“Una rueda donde Wall Street se inclinó por una mayor cautela tras el último rebote, ante lo cual los activos locales estuvieron más flojos luego de hilar una reacción en las últimas ruedas, mientras los inversores monitorean las señales de tasas y las intervenciones cambiarias del BCRA", explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

"Así es que el Merval al final devolvió 0,8%, afectado principalmente por los bancos, bajo un volumen reducido mientras los operadores adoptan una actitud más cautelosa tras el rebote", añadió.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras bajas más importantes las registran Mirgor (3,08%), Telecom Argentina (2,78%), y Tenaris (2,77%).

El total negociado en acciones asciende a 578.627.195 pesos, con un balance de 61 papeles en baja, 25 en alza, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

"También los bonos se inclinaron por un descanso a través de descensos promedio 0,4% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias, con el riesgo país regresando a los 400 puntos básicos, luego de la reacción que despertó la intención de no volver a emitir en el exterior este año", agregó Ber.

Entre los bonos, el AN18 bajó 0,55%, el AY24 subió 0,04%, el Descuento en dólares retrocedió 0,66%, el Descuento en pesos se contrajo 0,23%, el Par en dólares perdió 0,92%, el Par en pesos se hundió 1,82%, el PR13 subió 0,44%, y el PR15 ascendió 0,11%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) se hundió 2,72% ($ 168), el TVPE (en euros) restó 0,23% ($ 221,50), el TVPP (en pesos) descendió 0,57% ($ 8,75), y el TVPY (regido por la ley extranjera, canje 2005) se depreció 0,56% ($ 176).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la jornada bursátil con signo negativo.

En ese contexto, los papeles de Telecom Argentina se hundieron 2,86%, a 33,59 dólares cada uno, y lideraron las bajas.

Los otros retrocesos más importantes los registraron TGS (-2,81%, u$s 21,12), Tenaris (-2,51%, u$s 35,77), y Galicia (-2,38%, u$s 65,22).

También concluyeron con signo negativo los ADRs de Banco Macro (-2,05%, u$s 109,97); Globant (-1,73%, u$s 53,50); Ternium (-1,35%, u$s 33,58); Cresud (-0,61%, u$s 21,22); Banco Francés (-0,52%, u$s 22,93); Irsa Inversiones y Representaciones (-0,31%, u$s 25,94); Irsa Propiedades Comerciales (-0,22%, u$s 44,50); Bunge (-0,08%, u$s 75,87).

Como contrapartida, avanzaron las acciones de Petrobras Argentina (5,15%, u$s 12,87); Pampa Energía (2,50%, u$s 65,07); Edenor (1,36%, u$s 59,70); e YPF (0,05%, u$s 22,04).