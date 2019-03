Colocan hoy últimas Letes con vencimiento previo a las elecciones

Esta semana el Tesoro enfrenta vencimiento de Letes por un total de u$s 762 millones, un monto relativamente bajo en comparación a otras licitaciones. Los próximos vencimientos alcanzan u$s 1066 millones el 12 de abril, u$s 1215 millones el 26 de abril, u$s 1350 millones el 10 de mayo y u$s 853 millones el 24 de mayo. El total acumulado es de u$s 12.675 millones. Se espera que el Tesoro licite hoy a una tasa de 4,5% y que el roll-over alcance la totalidad básicamente porque el vencimiento es previo a las elecciones. Las dudas sobre la tasa y el rollover llegarán más adelante.

Fernando Lisanti, Portfolio Manager de Mariva Fondos, apuntó las Letes que se licitan esta semana vencen el 25 de octubre, dos días antes de las elecciones generales, con lo cual el mercado puede asignarle una mayor incertidumbre a estos instrumentos respecto de otros vencimientos.

Por su parte, Federico Broggi, analista de research de Invertir en Bolsa, sostuvo que "el test ácido para el gobierno vendrá más adelante, es decir, con aquellas que venzan más allá del 10 de diciembre de 2019 ya que no se sabrá quién será el presidente".

El mercado espera que el Gobierno licite Letes al 4,5% y sobre este punto, la clave pasapor entender a qué tasa debería licitar el Tesoro para que coincida con la curva soberana argentina.

Alejandro Kowalczuk, head portfolio manager de Argenfunds, sostiene que si se toma la curva de rendimientos de bonos del Tesoro a partir del Bonar 2020 (AO20) y se calcula el rendimiento que debería tener un bono con una duration de 210 días, debería ser de 9,15%. "Este diferencial se explica por el hecho de pasar de una gestión de gobierno a otra sin tener cerrado el programa financiero 2020 y sin contar con el respaldo del FMI para afrontar el pago de vencimientos de deuda", explica.