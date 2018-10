Coletazos de la devaluación: se hundieron los saldos en dólares de las tarjetas

Uno de los principales efectos de la devaluación es la retracción en el consumo en moneda extrajera con tarjetas de crédito En septiembre, este rubro mostró una caída de los saldos promedio de u$s 87 millones con respecto a agosto. En comparación con igual mes de 2017, la baja fue de u$s 242 millones.

Ya sea por viajes al exterior, compras en sitios web internacionales o suscripciones a servicios de streaming, las tarjetas de crédito suelen sumar varios consumos dolarizados a sus saldos. El mes pasado, con un tipo de cambio promedio de $ 39,39, el saldo en moneda extranjera correspondiente a los plásticos del sector privado promedió u$s 326 millones. Ese monto mensual significó una merma de 21% con respecto al mes anterior.

En comparación con septiembre del año pasado, en tanto, la caída es todavía más pronunciada. En el noveno mes de 2017 los saldos dolarizados en los plásticos promediaban u$s 568 millones contra los u$s 326 millones de septiembre de este año. La caída promedio del stock fue de u$s 242 millones en 12 meses, lo que se traduce en un retroceso de 42,60% interanual.

El Cronista consultó con varios bancos acerca del desarrollo de las operaciones con tarjeta en dólares pero las entidades dijeron que todavía no tenían datos cerrados a fin de mes. De todos modos, un banco privado afirmó, sobre la base de datos preliminares, que los saldos en moneda dura cayeron un 10% el mes pasado.

De acuerdo con los números del Banco Central, en septiembre el saldo promedio en dólares con tarjetas fue el menor desde diciembre de 2014, cuando habían alcanzado u$s 291 millones. Pese a la depresión que viene sufriendo el consumo en dólares mediante tarjetas, este año también supo marcar el récord de stock promedio. Fue en febrero, cuando la deuda en plásticos denominada en moneda estadounidense promedió u$s 752 millones en el mes, con un tipo de cambio promedio de $ 20,15 en el mes.

Consejos para el pago

Quienes realizan consumos en dólares con su tarjeta de crédito deben tener en cuenta las particularidades de cada banco emisor al momento de realizar el pago. Por ejemplo, algunas entidades toman los primeros pesos que ingresan para saldar lo adeudado en dólares, mientras que otras no. Es decir, unos no financian deuda en dólares porque convierten a moneda local todo el saldo y lo trasladan al siguiente resumen, mientras que otros sí lo hacen. Por supuesto, dejar sin pagar parte del saldo ya sea en pesos o en dólares acarrea sus propios intereses.

Otra cuestión importante que se debe tener en cuenta, sobre todo en tiempos de volatilidad cambiaria, es a qué tipo de cambio va a computar el banco las compras en dólares, en caso de que el cliente elija abonar en pesos. Los bancos suelen tomar los pesos al tipo de cambio del día que se hizo el depósito, independientemente de la cotización del tipo de cambio el día en que se realizó el consumo. Si el cliente tiene el dinero para cancelar el saldo antes de la fecha de vencimiento, puede adelantar el depósito para tratar de minimizar el riesgo de devaluación.