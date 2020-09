Coleros de guante blanco: cómo compran su cupo de dólar ahorro

Con la suba del dólar ahorro por las micro devaluaciones del Banco Central (BCRA) y la baja del dólar blue, la ganancia por comprar en el oficial y revender en el paralelo cayó de $ 6000 a $ 5000.

De todos modos, el puré sigue siendo atractivo, y nadie se lo quiere perder, al punto que ahora aparecieron los coleros de guante blanco.

Se los denomina de esta manera porque son más sofisticados, y tratan de no dejar huellas. Como la nueva normativa dice que una persona puede recibir solamente una transferencia por mes, entonces hay toda una cadena de montaje.

Empieza por la persona A que vende su cupo de u$s 200 y se los transfiere a la persona B. Pero B, antes de transferir esos dólares, primero hace uso de su cupo de u$s 200, entonces transfiere los u$s 200 que le llegaron más los u$s 200 que compró. O sea, transfiere un total de u$s 400 a la persona C.

C hace el mismo procedimiento, compra sus u$s 200 y transfiere en total u$s 600 a D, quien compra sus u$s 200 y transfiere u$s 800 a E. Así sigue el procedimiento en escala hasta llegar a los u$s 2000.

El último de la cadena es el que transfiere los u$s 2000 al organizador, quien va al banco y los extrae. Sin sospechas, porque fue una sola transferencia de u$s 2000 y no diez de u$s 200 como ocurría antes.

Pero el organizador es sólo el nexo de contacto entre los que venden y los que reciben, quien dice cómo hacerlo y da todas las instrucciones. Luego, él le da lo recaudado en mano al financista, quien no aparece en ningún lado, porque hace todo cash.

Por cada una de estas vueltas, el organizador recibe $ 1000 por cada una de las diez personas, o sea en total $ 10.000 y el financista otro monto similar, ya que se reparten la ganancia entre ambos.

El financista se busca a diferentes organizadores, de modo de poder hacer tantas vueltas de estas cadenas como organizadores tenga.

Lo hacen siempre con los bancos digitales, donde las cuentas son gratis, y además es una forma de que el colero no se le rebele y quiera sacar los dólares que no son de él, en especial, cuando recibe los últimos u$s 2000.

Por eso, se trata de gente de confianza, de guante blanco, y el monto que va ganando el colero va creciendo a medida que más divisas va recibiendo; el primero de la cadena puede ganar $ 1500 y el último $ 3000.

En los bancos digitales están al tanto de esta operación: “Sí, es verdad que están haciendo eso, tarde o temprano los vamos a enganchar a todos y los denunciaremos, como a todos los demás”.

“Ahora son más prolijos. Esto requiere más organización y conocimiento, por eso es de vuelo corto el tema. Es más difícil de rastrear, pero ya lo hicimos”, comentaron en off the record.

Según pudo saber este diario, esta semana presentarán la denuncia de 800 casos de coleros de guante blanco ante el BCRA.