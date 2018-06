Colapso de los bonos argentinos: ¿compro, vendo o lloro?

Retrocediendo: riesgo país en máximos. Desde el 17 de octubre 2017 a hoy, el bono a 30 años de Argentina (AA46) tuvo un retorno precio negativo de 24% con un riesgo país en máximos, lo cual es enorme para cualquier mercado de renta fija normal, que no somos. La permanente falta de audacia del Gobierno, sumada a un “no ministro de Hacienda” que se exponenció con la existencia de un “no plan económico", comenzó a agitar las aguas de un mercado internacional que se empezaba a dar cuenta de lo que realmente somos y en este entorno “de la nada” como estrategia de base, se pergeñó una larga secuencia de eventos absolutamente brillantes en manos de la “elite intelectual” que está al mando, algo que será recordado por siglos en los anales del fracaso económico latinoamericano, en esta ocasión, con páginas merecidamente amarillas. Primero, sancionamos y aplaudimos el Impuesto a la Renta Financiera, sin considerar que nos teníamos que endeudar por años enteros, en vez de favorecer al ahorrista que nos prestaba, les creamos un impuestazo y obviamente ante semejante señal se fueron todos, con el riesgo país volando por el aire, al punto tal que tuvimos que pasarle la gorra al FMI en acto de derrota desesperada. Segundo, se vino una reforma fiscal con alto costo político e inexistente impacto económico, en otro himno a la irrelevancia oficialista. Tercero, el 28D nos llevamos puesta la independencia del Banco Central . Cuarto, la reforma laboral, terminó siendo también una “no reforma” en línea a lo que vino haciendo este gobierno desde su inicio: “la inacción” como status quo. Quinto, la inflacion en vez de desacelerar comenzó a picar en punta dejando una montaña de Lebacs al 10% del PBI como herencia, creciendo al 40% anual y asfixiando al sector PyME. Sexto, y en un contexto en donde las tasas en USA comenzaban a subir, nuestro brillante equipo al mando decidió extender el Impuesto a la Renta Financiera a los no residentes, evento que generó el inicio de la corrida cambiaria con todos los extranjeros liquidando Lebac una perlita populista como pocas en la historia económica mundial. Aun, si lo hubieran hecho a propósito, hubiera sido imposible hacerlo así de bien, el daño a la economía real y a la credibilidad de la Argentina en ocho meses de torpezas interminables llevará años recuperar. Sin embargo, al día de hoy, seguimos escuchando una larga secuencia de ignorancias económicas que defienden el Impuesto a la Renta Financiera, hasta la “Madre de la Patria” lo comunica orgullosamente por Twitter. Felicitaciones muchachos, el socialismo cloacal de Cambiemos creó el Impuesto a la Renta Financiera y al mismo tiempo nos dejó sin financiamiento externo, otra joyita de nuestro “dream team progresista”. Moraleja: los políticos argentinos, regalados, son caros, simplemente carecen de la capacidad intelectual necesaria para estar a cargo de semejante responsabilidad.

En finanzas, los logros del “dream team” se pueden medir fácilmente. Argentina 2046 el 17/10/17 llega a su mínimo nivel de rendimiento al 6.56%. Desde dicha fecha, su tendencia ascendente ha sido implacable, cotizando al cierre del viernes en máximo histórico, exhibiendo un rendimiento de 8.70%. Mucho político y economista condescendiente con el poder de turno dijeron que este evento se debe a la suba de tasas en Estados Unidos, vamos a analizar si esto es cierto. El 17/10/17 la tasa de 30 años en USA era de 2.80%, cuando al cierre del viernes cotizaba en 3.04%. El rendimiento norteamericano ascendió solamente en 24 puntos básicos. Sin embargo, la parte larga de la curva argentina voló por el aire latino en 214 puntos básicos. Conclusión 1: Argentina reaccionó 9 veces más fuerte que la tasa norteamericana dejando un claro sabor a torpeza local. En el mismo periodo, Brasil 2045 ascendió de un rendimiento de 5.15% al 17/10/17, a uno de 5.75% al cierre del viernes. Conclusión 2: Argentina reaccionó 4 veces más fuerte que Brasil y Brasil lejos está de estar tranquilo. Y finalmente, Colombia al 17/10/17 exhibía un rendimiento a treinta años de 4.81%, cuando al cierre del viernes, cotizaba en 5.24%. Conclusión 3: Argentina reaccionó 5 veces más fuerte que Colombia. Más allá de las mentiras que se cuentan por TV y que se escriben en la prensa, a la luz de las cotizaciones, es evidente que la parte larga de la curva argentina operó estrepitosamente por afuera del mundo emergente, aspecto que denota un mercado que utilizó a un evento internacional, suba de tasas norteamericanas, como el gran catalizador para desenmascarar un país que hace dos años viene traccionando sin plan, sin audacia, plagado de inconsistencias macroeconómicas, sustentado en base a una fe y esperanza amarillezca y enfrentando a una oposición sumamente destructiva y ávida de la caja que da el poder. Desde el caótico mes de mayo, los mercados internacionales nos hicieron una pregunta que nadie quiere enfrentar: ¿cuánto vale un país que no existe? En sólo un par de meses, oficialismo y oposición, destruyeron una dinámica de compresión de riesgo país que venía gestándose muy favorablemente desde el 2013, a diferencia de la que relata el gobierno, esta destrucción de tendencia fue la que nos condenó al FMI. Un gran abrazo y mis más sinceras felicitaciones a todos mis amiguitos social demócratas que tanto defienden a los pobres. ¿Son conscientes a dónde vamos a llevar los niveles de pobreza con las cuatro semanitas de mayo más devaluación al 25%?

¿Gauchada o guachada peronista? La dinámica de la castigada curva argentina de bonos había llegado a un punto de máximo estrés el 15 de mayo 2018, en el pico de la crisis cambiaria autogenerada por el Gobierno. En dicha fecha, el rendimiento de Argentina 2046 llegó a 8.70%. Sin embargo, desde entonces, con el anuncio de un plan del FMI que sirviera de tutor paternalista a un equipo económico que nunca supo qué hacer, se observó una recuperación muy agresiva y generalizada a lo largo de toda la curva soberana: el mercado festejaba que finalmente alguien quedaría a cargo. Argentina 2046 al 24 de mayo ya cotizaba en 8.15%, implicando una sustancial recuperación en su precio del 6%, en sólo 9 días. Claramente, el mercado se estaba tranquilizando, de una u otra forma, se venía un ancla representada por un FMI que finalmente pudiera retornar orden a un caos autoinfligido por una serie interminable de torpezas en manos del equipo político y económico de nuestro señor Presidente. Pero como vivimos en Peronia, todo siempre puede ponerse peor y en este punto de convergencia hacia una renovada tranquilidad después de muy intensos días de caos cambiario, el peronismo se vino con en “anti-tarifazo” enviándole una clara señal al mundo entero: somos una tribu alienígena en estado de absoluta paranoia. Bajo dicha señal, la semana pasada fue caótica en el mercado de bonos, con el Argentina 2046 devolviendo absolutamente todo lo que había recuperado y cerrando nuevamente en un rendimiento del 8.70%. Para los que no están familiarizados con la dinámica de precios de los bonos largos, es muy difícil que un bono en una semana haga 6% y es infinitamente improbable que en 15 días haga 6% para un lado y otro 6% hacia la dirección opuesta. Gracias peronismo, siempre contribuyendo al fortalecimiento de la República.

¿Compro, vendo o lloro? Se hace indispensable diferenciar entre largo plazo o sea, Peronia después de las elecciones del 2019 y el corto plazo o sea, la tribu alienígena hasta las presidenciales. Los mercados financieros nunca operan el largo plazo, por el contrario, siempre están atentos a la próxima historieta y en ese sentido, tengo la sensación de que para los próximos meses bien puede darse una secuencia de eventos que saque a la Argentina de este estado de marcado pesimismo a los que el Gobierno y el peronismo llevaron a este terruño de Sudamérica. La importancia del préstamo del FMI se evidenciará en el hecho de que Argentina finalmente, gracias al tutor de USA podrá hacer lo que el “no equipo económico” del Presidente fue incapaz: a) se definirá un sendero de corrección fiscal, b) no me sorprendería que también se anuncie un swap de Lebac. De esta forma, la confirmación de los detalles del préstamo del FMI tendrá un gran aspecto positivo en el sentido que hasta las presidenciales del 2019 probablemente, elimine en gran parte la incertidumbre que la torpeza de nuestra clase dirigente supo imponer innecesariamente a la economía argentina. Otro centro a favor bien podría ser que nos incluyan finalmente en mercados emergentes, noticia que se confirmará el 20 de junio. De esta forma, tengo la sensación de que toda la curva argentina puede llegar a mostrar una notable recuperación en los siete meses que le quedan a este año sorpresivamente caótico que supimos construir. Una vergüenza y un ejemplo de libro de cómo el oficialismo y la oposición bien unidos pueden destruir todo lo avanzado por años en sólo semanas y no se escuchó ni un mínimo pedido de disculpas. El costo no quedará solamente circunscripto a activos financieros, con tasas locales al 40% el sector PyME se está muriendo y con un riesgo país otra vez haciendo máximos, se cortó el financiamiento corporativo en el exterior. Les mando a todos los políticos de Peronia, un gran abrazo, enorme daño han hecho y ni siquiera tienen la capacidad de pedir disculpas. Conclusión: creo que habría que comprar bonos argentinos a estos precios en especial los medios, creo que no habría que venderlos y estoy totalmente seguro de que tendríamos que llorar y pedirle perdón a Sarmiento. Lo actuado desde octubre 2017 fue una absoluta y costosísima vergüenza.

