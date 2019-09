Claves para entender qué es la fuga de capitales

La fuga de capitales acumulada en el mandato de Mauricio Macri supera los u$s 79.000 millones y es un componente importante en la fuerte demanda de dólares. Generalmente, la fuga de capitales tiende a intensificarse en momentos de incertidumbre financiera y dólar inestable. En agosto, de hecho, este rubro mostró una salida récord de u$s 5909 millones.

Técnicamente, estos movimientos se denominan "Formación de activos externos" y es un rubro que está integrado por 4 tipos de transacciones cambiarias.

Compra de dólares en billetes

Este rubro presenta el balance neto entre las compras y ventas brutas de dólares físicos. Se incluyen todas las operaciones que realicen tanto las personas físicas como las empresas. Así, cada vez que un cliente bancario adquiere billetes -ya sea que los deje depositados en el banco o los retire para guardarlos en una caja de seguridad o en el colchón- contribuye a la fuga de capitales.

Según los datos que recopila el Banco Central (BCRA) el 74% de la formación de activos externos durante la era Macri se explicó por las compras de billetes, que sumaron u$s 58.608 millones. En agosto, en tanto, este ítem representó una salida de u$s 2419 millones.

A partir del cepo cambiario instaurado a principios de septiembre, las empresas ya no pueden comprar dólares para atesorar, mientras que las personas humanas están limitadas a adquirir u$s 10.000 por mes. Con esa medida, el BCRA apunta, entre otras cosas, a moderar las compras de billetes y, con ello, la fuga de capitales.

La semana pasada, el BCRA detectó personas cuyas compras habían superado el monto mensual permitido. En respuesta, les inició sumarios y los inhabilitó para operar en el mercado cambiario.

Otras inversiones de argentinos en el exterior

Allí se contabilizan las salidas de dólares originadas cada vez que un residente en el país invierte a nivel internacional. Esto incluye tanto las transferencias de billetes desde una cuenta local a una radicada en el extranjero como las salidas de dólares hacia cuentas de inversión o sociedades de bolsa en el exterior.

Las operaciones que se asientan bajo este concepto comprenden tanto los movimientos donde los depósitos en pesos se pasaron a dólares y se giraron al exterior (lo que se computa como "divisas"), como aquellas fondos que ya estaban en dólares y se enviaron a cuentas radicadas afuera del país. En este último caso, la operación resulta neutra en el balance cambiario ya que se inscribe el pago con signo negativo pero, a la vez, se deja registrado un boleto compensatorio con signo positivo.

El mayor factor de explicación de la fuga de capitales son las compras de dólares físicos para atesoramiento, que representaron casi 75% de la formación de activos externos en la era Macri

Este componente de la fuga de capitales totaliza u$s 19.969 millones desde la llegada de Macri al poder ejecutivo y significó el 25% de la formación de activos externos durante este período presidencial. El último dato mensual, a agosto, marcó la máxima salida histórica en un mes, con u$s 3427 millones.

Inversiones directas de residentes en el extranjero

Con este nombre se computan las inversiones fuera del país de todas las personas físicas y jurídicas que registren participaciones directas en empresas de todo tipo y en bienes inmuebles.

Este punto de la fuga de capitales suele mostrar números magros, ya que son pocos los residentes argentinos que realizan inversiones de este tipo en el exterior. En toda la gestión de Macri, representó una salida de u$s 1090 millones y los registros mensuales nunca superaron los u$s 100 millones en egresos. Los números de agosto se acoplaron a la tendencia y mostraron una fuga de u$s 62 millones por este concepto.

Compras netas de activos externos

El nombre completo de este rubro es "Compras netas de activos externos que deben ser aplicados a fines normativamente preestablecidos" y no muestra movimientos desde agosto de 2016. Se trataba de compras de activos externos destinados a cancelar diferentes obligaciones (deuda, utilidades y dividendos e importaciones, entre otras), con autorización previa del BCRA.