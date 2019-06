Claves para entender por qué el riesgo país no cede pese a la calma cambiaria

Pese a la estabilidad del dólar, el riesgo país argentino superó los 1000 puntos la ultima semana y de esta manera alcanzó el mayor nivel en la era Macri. Los bonos locales estuvieron bajo presión por cuestiones domésticas. De todos modos, la renta fija estuvo condicionada por cuestiones globales de corto plazo, más exactamente una fuerte baja de la tasa a 10 años americana que registró su mayor caída mensual en tres años y que toco un mínimo de 2,1%.

La estabilidad cambiaria ya lleva 45 días y si bien es positivo, la misma no sirvió para que mejore el escenario de la renta fija. Si bien los bonos dejaron de alcanzar nuevos mínimos, no se ve una significativa recuperación en la deuda local. Para los analistas, el mercado de bonos y de cambios están funcionando por carriles separados. Las explicaciones a tal dinámica se encuentran relacionadas con la evolución de la tasa de interés americana, los temores de reestructuración de la deuda local y cuestiones políticas domésticas y el riesgo electoral .

Calma a medias

Un trader de bonos de un banco local sostuvo que la tranquilidad en el tipo de cambio trae consigo una calma a medias mientras el riesgo país no apunte a la baja.

“Si el riesgo país no cede hacia niveles más normales, el riesgo está en que la tranquilidad cambiaria sea pasajera. La reducción de la volatilidad en el tipo de cambio debe ser consolidado con una baja en el riesgo país. De esta manera, hay una confirmación a medias de la estabilidad de las variables financieras. En la crisis funcionaron de la mano, es decir, subían juntos. Esta disociación trae consigo una seria de interrogantes sobre su sustentabilidad y sobre su duración”, comentó.

La baja de tasas de EE.UU.

Para entender la dinámica del riesgo país resulta interesante desagregar los componentes que forman parte del mismo ya que no solo responde a movimientos que tengan los activos argentinos, sino que también depende de factores externos.

Sobre este punto, Alejandro Kowalczuk, head portfolio manager de Argenfunds explicó que un avance del riesgo país puede darse no sólo por la suba de rendimientos de los títulos emergentes (caída en precios de los bonos) sino que, aun manteniéndose estos rendimientos constantes, el riesgo país puede subir por una caída en las tasas de los bonos norteamericanos. Según Kowalczuk, esto último es lo que principalmente venimos viendo para el caso argentino.

“El riesgo país argentino, que alcanzó los 1008 puntos básicos, no muestra un empeoramiento de las condiciones locales. La situación continúa siendo igualmente mala que meses atrás, pero al cual hay que sumarle un escenario de baja de tasas de los bonos norteamericanos”, comentó Kowalczuk.

Con una visión similar, Ezequiel Asensio, Head Portfolio Manager de Valiant Asset Management sostuvo que en estos últimos días se observa un sostenimiento del riesgo país principalmente por la caída fuerte de la tasa americana.

“La ligera suba de los bonos argentinos no está llegando a compensar la baja de tasas del bono americano. Es decir, a pesar de que los bonos están tranquilos o levemente positivos, el riesgo país sigue estando en esos niveles por la caída de la 10Y que accedió a niveles de 2,1% desde los 2,5% a comienzo de mes”, explicó Asensio.

Mientras la volatilidad cambiaria regresa a niveles de agosto pasado, los bonos siguen bajo presión. La curva soberana argentina ley Nueva York marcó un desplazamiento alcista en el ultimo mes, registrando subas en la parte corta de la curva de hasta 250 puntos básicos en el tramo corto. En el mismo sentido, la curva argentina ley argentina registra un desplazamiento en el ultimo mes de mas de 450 puntos, mientras que para el tramo medio corto ya se observa una reducción d spreads de 70 puntos básicos. En paralelo, la curva de bonos del tesoro americano tuvo un desplazamiento hacia abajo en todos los tramos, cayendo mas de 40 puntos básicos. De esta manera, los bonos argentinos casi no reaccionaron (o registraron bajas) en el ultimo mes y por ello es que el riesgo país se siguió desplazando al alza, marcando nuevos máximos en mayo.

Cuestiones políticas

Otro de los factores que golpearon a los bonos argentinos están relacionados con cuestiones políticas. Francisco Velasco, head de research de banco Mariva explicó que el rendimiento de los bonos argentinos se compone de dos partes.

“Por un lado se encuentra la tasa libre de riesgo, dada por el rendimiento de los bonos del Tesoro americano. Por el otro se encuentra el riesgo país local propiamente dicho. El peso de este último es mucho mayor (razón 5 a 1), y lo que suele liderar es los temas ligados a los resultados de las elecciones presidenciales, siendo este el principal driver del riesgo país.”

Un operador de bonos de un banco local sostuvo que las cuestiones políticas en países emergentes en general y en Argentina en particular lucen determinantes.

“El riesgo político es una cuestión central que pesa sobre la deuda argentina. El regreso del populismo afecta a la dinámica de los bonos argentinos y, de hecho, de despejarse tal riesgo, la renta fija local estaría operando con un riesgo país implícito mucho menor. Es decir, mas de la mitad del riesgo país responde a cuestiones políticas. Como no está claro la definición electoral, el riesgo país sigue siendo elevado”, agregó.

Dudas sobre reestructuración

Otro de los factores que pesa sobre la deuda argentina está relacionado con los riesgos de default o de reestructuración de la misma, incluso ante un escenario en el cual gane Cambiemos las elecciones presidenciales. A este factor hizo referencia Marcelo Otermin, head portfolio manager de ICBC Investments Argentina.

“El riesgo país está siendo condicionado por cuestiones de riesgos de pago de las obligaciones de Argentina. Hay analistas que están pensando a cerca de como evolucionaria la probabilidad de default o reprogramación para el sector público aun con una victoria del oficialismo. No es nada sencillo y en ese caso el FMI pediría reformas estructurales. Bajo este supuesto, no está claro que haya consenso político y social para avanzar en ese sentido. Por último, la falta de definiciones políticas y los próximos movimientos de los principales participantes de las elecciones también son un condicionante al riesgo país”, explicó.

Finalmente, en cuanto al riesgo de reestructuración, Asensio entiende que, de ganar cambiemos, hay bajas probabilidades de que se inicie un proceso de renegociación de la deuda con acreedores privados.

“Con el FMI está claro que se va a ir a un acuerdo de facilidades extendidas con 5 o más años de plazo a cambio reformas estructurales necesarias. El miedo relacionado con la renegociación de la deuda esta justamente relacionada con la no victoria de Cambiemos y la posibilidad que otra fuerza política se enfrente directamente y se corten las negociaciones con el fondo. Con el FMI está claro que se va a ir a un acuerdo de facilidades extendidas con 5 o más años de plazo a cambio reformas de estructurales necesarias.”, comentó el Head Portfolio Manager de Valiant Asset Management.