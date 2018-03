Claudio Zuchovicki: “Los argentinos creemos que ahorramos consumiendo y ese concepto es terrible”

El economista Claudio Zuchovicki analizó la posibilidad de adquirir un automóvil como inversión. En “Empezando el día”, por radio La Red, el especialista indicó que esto depende de cómo es el dinero y la calidad de vida de cada inversor.

“Si el dinero es tajante, diría que no, porque hoy no conviene aumentar los gastos mensuales. En la Argentina que vamos a vivir habrá que pagar más de seguro, patente y cochera. Todo será gasto en un momento donde no va a sobrar”, explicó Zuchovicki.

“Económicamente hay un concepto muy raro, una muy mala enseñanza que tuvimos en los últimos años los argentinos: creemos que ahorramos consumiendo y ese concepto es terrible”, agregó.

De este modo, aseguró: “no es el momento de comprar un auto”.

“Brasil este año va a fabricar 3 millones de autos y va a poder vender 2 millones, con lo cual vas a tener un sobrante importante que va a haber una presión. Va a sobrar stock, por lo que debería bajar el precio, por eso no me apuraría a comprar”, añadió.

Sin embargo, el economista destacó que sí consideraría la compra de un auto si es para ponerlo a trabajar, abaratar costos de logística o mejorar la calidad de vida.