Citigroup ve a los mercados emergentes más cerca de aplicar controles de capital

Ante el aumento de países que decretan el confinamiento para combatir la pandemia de coronavirus, los mercados emergentes podrían introducir controles de capital, según Citigroup Inc.

“Hay un argumento razonable para afirmar que podríamos estar acercándonos a un mundo en el que los responsables políticos comienzan a restringir el movimiento de capital de la misma manera que están restringiendo el movimiento de personas y de bienes”, sostuvo David Lubin, responsable de economía de mercados emergentes de Londres.

Agregó que “dicho de otro modo, los experimentos con controles de capital probablemente estén un paso más cerca de nosotros”.

Las salidas de capital de la renta fija y la renta variable de los países en desarrollo en las últimas dos semanas fue cercana al 4% del valor de los activos netos en algunas cuentas, un nivel superior a la estampida de los inversores de mayo de 2013, cuando la Fed anunció la reducción de compra de bonos del Tesoro, y el colapso de Lehman Brothers Holdings Inc. en septiembre de 2008,.

Solo en marzo, las monedas de Brasil, Indonesia, Colombia, Rusia y México cayeron más del 10% frente al dólar.

El informe da como ejemplo a la Argentina, que "introdujo controles de capitales el año pasado para frenar una caída en las reservas y del peso, aunque no es el único mercado emergente que los usan para evitar que el dinero se escape en momentos de estrés".

Cuanto más tiempo esté el virus con nosotros, más riesgo podría haber para la movilidad de capital en los mercados emergente

Malasia adoptó restricciones al capital durante la crisis de 1997, lo que fue objeto de críticas en un principio. Sin embargo, mucho después, los miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) reconocieron que el país iba por delante de la curva.

Si bien la mayoría de las principales economías emergentes parecen bien posicionadas para enfrentar una crisis normal, con un déficit de cuenta corriente bajo control y abundantes reservas de divisas, no hay nada normal en esta crisis del coronavirus, y puede que las herramientas existentes no sean suficientes, agregó Citigroup en el comentario.

Los libros de texto sugieren que la protección de las economías nacionales requieren tasas de interés más bajas, pero se necesitan tasas más altas para evitar grandes salidas de capital, especialmente si la carga de deuda está aumentando, lo que plantea un enigma para los responsables políticos.

“La única forma de resolver esta contradicción, en principio, es cerrar la cuenta de capitales”, escribió Lubin. “’Cuanto más tiempo esté el virus con nosotros, más riesgo podría haber para la movilidad de capital en los mercados emergentes”.