Cinco eventos que el mercado deberá seguir de cerca en 2017

Como todos los comienzos de año, los primeros días de enero son momentos de proyecciones y rearmado de carteras. ¿Cuál son los eventos que marcarán el ritmo del mercado este año y que hoy debería ponderar cualquier inversor?



1- Asunción de Trump

Desde el punto de vista internacional la incertidumbre está relacionada con la toma de posesión de Donald Trump y sus primeras medidas a partir del 20 de enero. Vale resaltar que luego de la victoria del magnate en las elecciones presidenciales de EE.UU., los principales índices de Wall Street registraron nuevos máximos: Dow Jones subió un 8% mientras que el S&P500 y el Nasdaq avanzaron un 5%. Las expectativas están puestas en que la combinación de estímulo fiscal y desregulación para algunos sectores podría llevar a la economía americana a alcanzar un mayor nivel de crecimiento que permita a las compañías alcanzar ganancias adicionales. Hay mucho en juego ya que, según distintos bancos internacionales, el potencial de avance del mercado ronda del 5% al 10% para el 2017 si es que las medidas de Trump son exitosas mientras que si no lo son, el recorrido bajista podría superar el 20%.





2- Nuevas subas de tasas por parte de la Fed

El año 2017 comienza de la misma manera en que comenzó el 2016: con la expectativa de que ocurrirían entre tres y cuatro suba de tasas. En 2016 sólo entregó una suba y la clave estará centrada en cuántos aumentos veremos este año y la volatilidad que la política monetaria en EE.UU. le inyectará a Wall Street y a los mercados de deuda internacionales, siendo los emergentes los más amenazados. La inflación y el desempleo son las variables que más ha observado la Fed a la hora de tomar medidas relacionadas con la suba de tasas. La inflación ha sido siempre la principal justificación de las bajas tasas de interés, pero ahora, incluso antes de que Trump asuma el cargo, la inflación ha comenzado a mostrar subas por encima del 2%. La Fed no tomó en cuenta ninguna medida de estímulo fiscal en sus proyecciones más recientes, y esto sugiere que se pueden ver grandes cambios en las expectativas de cara a 2017. Si las medidas de Trump fueran aprobadas y el crecimiento económico se acelerase, entonces la Fed deberá ser mas agresiva para subir la tasa de interés este año y esa agresividad probablemente le inyectará mas volatilidad a los mercados mundiales.





3- Brexit y elecciones europeas en 2017

Al igual que la victoria de Trump, el Brexit fue una sorpresa para los mercados en el 2016 y actualmente se debate la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hasta ahora no resulta claro en qué dirección se moverá el Reino Unido y esa incertidumbre evitó que la libra logre recuperarse. Así es como la moneda terminó 2016 con un retroceso de 17,5% frente al dólar estadounidense desde el 23 de junio y hay mucha especulación sobre cómo terminará en 2017. Mientras tanto, los inversores se centrarán en la evolución económica de Reino Unido y la dirección de la política monetaria del Banco de Inglaterra, que probablemente será el segundo banco central en aumentar las tasas después de la Fed. La política dentro de la UE también será clave en las decisiones de inversión en 2017 ya que Alemania y Francia, las dos economías más grandes, celebrarán elecciones en medio del ascenso de los candidatos euroescépticos. Aunque muchas encuestas indican que los candidatos de la extrema derecha todavía están detrás, aunque luego del Brexit y la victoria de Trump, nada debe darse por sentado. En este sentido es de esperar ver más presión sobre el euro con chances de que la moneda común regrese a niveles de paridad en los primeros seis meses de 2017.





4- El precio del petróleo y acuerdos de la OPEP

La decisión de la OPEP de reducir su producción en 1,2 millones de barriles diarios a partir de enero, y los productores que no son parte de la OPEP de recortar 558.000 barriles durante los próximos seis meses, busca drenar el récord de inventarios mundiales de petróleo. La fortaleza del dólar probablemente impactará el lado de la demanda, ya que la fuerza continua hará que el petróleo sea más caro en otras monedas. A su vez, el cumplimiento de los miembros y no miembros de la OPEP de su promesa de reducción de inventarios es otra incertidumbre mientras que la demanda de petróleo dependerá del nivel de crecimiento económico que alcance el mundo en 2017. Con todos estas incógnitas es probable que veamos precios que se muevan en rangos ajustados y con volatilidad en los primeros meses del año.





5- Reactivación económica de Argentina y Brasil

Finalmente, a nivel local la clave pasará por determinar si la economía local logra (o no) recuperarse a nivel económico luego de un 2016 difícil en materia de actividad y con un nivel de déficit fiscal elevado e inflación del 40%, sumado a que Brasil, nuestro mayor socio comercial, ha tenido un año desastroso en lo económico. De reactivarse ambas economías, el mercado financiero podrá generar nuevas oportunidades de compra en el mercado accionario así como también en los bonos locales.