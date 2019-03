Cinco datos que tenés que conocer antes de que abra el mercado

Los índices asiáticos y europeos cerraron con mayoría de avances, mientras que los futuros de Wall Street arrancaron el día con números verdes. Las monedas de países emergentes muestran suerte diversa, aunque en la región hay leves subas. La principal fuerza que impulsa el apetito por el riesgo de los inversores es la publicación de datos de actividad económica china y señales de que las negociaciones comerciales marchan a buen ritmo. Desde hoy, el Banco Central (BCRA) tiene menos poder de fuego para comprar divisas si el dólar llega a perforar el piso de la zona de no intervención. Los inversores también estarán atentos al discurso del presidente Mauricio Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

China impulsa a los mercados

El gigante asiático publicó datos que muestran una contracción de su producción industrial. Sin embargo, a pesar del retroceso, los números fueron mejores de lo que esperaba el consenso de los analistas y los precios de los activos afectados corrigieron al alza. Más aún, funcionarios estadounidenses dijeron a agencias internacionales que preparan un acuerdo definitivo que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y Xi Jinping, el líder chino, podrían firmar en las próximas semanas,

Las novedades impulsaron mejoras en los índices de Asia y Europa. Y también a los futuros del mercado neoyorquino.

Datos de Investing.com

Datos de Investing.com

Las monedas emergentes sin rumbo claro, el real arranca en alza

A pesar de los avances de las acciones y otros activos de riesgo, el dollar index gana terreno y las monedas de países emergentes se dividen entre ganadoras y perdedoras. Así, no dan una indicación clara para la apertura del dólar en el mercado argentino. Más cerca, el real brasileño y el peso mexicano, monedas que inciden más directamente en el mercado local, arrancaron el día con leves avances.

Datos de Bloomberg

Ayer el dólar subió y terminó febrero casi 5% arriba

El dólar subió 30 centavos ayer y terminó a $ 40,13 según el promedio minorista que elabora el Banco Central. Así, cerró febrero con un avance de casi el 5% después de varios meses de movimientos acotados y más bien a la baja. La zona de no intervención cambiaria está fijada hoy con un piso de $ 38,642 y un techo de $ 50,007.

El BCRA puede comprar menos dólares, busca inducir calma del dólar

Ayer el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central modificó los parámetros para sus metas de base monetaria de marzo y las reglas que se impone a la hora de intervenir en el mercado cambiario, en caso de que el dólar perfore el piso de la zona de no intervención durante este mes. A diferencia de febrero, cuando se permitió comprar hasta u$s 75 millones al día para evitar una apreciación del peso, en marzo no comprará más de u$s 50 millones diarios.

Macri habla en el Congreso

El presidente Mauricio Macri inaugura hoy el período de sesiones ordinarias de ambas cámaras en el Congreso, el último de su mandato. De cara a un año electoral en el que buscará la reelección, se descuenta que el mensaje del mandatario tenga como epicentro los mismos ejes que el Gobierno decidió imprimirle a su campaña: justicia, seguridad y corrupción. Las menciones a la economía son la incógnita.