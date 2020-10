Cierre de la semana: un mercado pendiente de las elecciones en EE.UU.

Culmina la semana y el analista Claudio Zuchovicki , analiza, en el informe realizado por la Cámara de Agentes de Bolsa y cedido a El Cronista, cómo podría impactar en el mercado los resultados de las elecciones presidenciales del martes próximo, en EE.UU.

"No es neutro su resultado, no da lo mismo quién gane. No tanto por el presidente que resulte elegido, sino por las cámaras, si quedan con mayoría demócrata o republicana", explica.

Mirá la entrevista completa: