Cesario pidió un fuerte apoyo para las reformas del Gobierno nacional

El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, consideró que el país se encuentra ante una gran oportunidad para normalizar su economía y modernizarse, por lo que pidió un amplio apoyo para los cambios que lleva adelante el Gobierno.

"Es necesario que el sendero marcado por el Gobierno de reducción del déficit fiscal tenga el más amplio consenso ya que todos sabemos los efectos del mismo y de la inflación como generadores de pobreza y exclusión", dijo Cesario en el agasajo de fin de año a periodistas.

El titular de ABA también aseguró que "el discurso del presidente post elecciones significó un punto de inflexión en la política argentina".

Finalmente, Cesario reafirmó la conocida posición crítica de ABA y, en general de todos los bancos del país, respecto de las denominadas Fintech, ya que consideran que entran como competidores pero en condiciones impositivas y de costos ventajosas ya que su actividad no está regulada por el BCRA. "Lo que pedimos es competir en un plano de igualdad y no contra empresas con beneficios fiscales (pagan la mitad de ingresos brutos y las radicadas en el polo tecnológico de CABA están exentas por 10 años) y laborales (70% del crédito fiscal en las contribuciones patronales), que paradójicamente no trasladan dichos beneficios al consumidor y tienen un costo superior".